Sözü Esirgemeden Programında Özbek Muhacirlerin Sorunları Konuşuldu

Bahadır Kurbanoğlu, Sözü Esirgemeden programına konuk ettiği Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Konya Hikmet-Der Mülteci Sorumlusu Ali Kazancı ve Özbek muhacir İbrakhimzhan Kochkorov ile birlikte son günlerde Geri Gönderme Merkezlerinde Özbek muhacirlere dönük uygulandığı iddia edilen işkenceleri ve bazı muhacirlerin prosedüre aykırı şekilde Özbekistan’a iadesi yönündeki çabaları değerlendirdi.

Konuklardan İbrakhimzhan Kochkorov aynı zamanda Göç İdaresi’nde 4 aydır tutulan Khanifakhon Abdikarimova isimli mağdur hanımın da eşi…

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