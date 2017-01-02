Sözü Esirgemeden Programında Ortaköy Saldırısı Değerlendirildi

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02.01.2017 17:10
Sözü Esirgemeden Programında Ortaköy Saldırısı Değerlendirildi
Bahadır Kurbanoğlu’nun hazırlayıp sunduğu Sözü Esirgemeden programında Ortaköy’deki kanlı saldırı değerlendirildi.

Bahadır Kurbanoğlu’nun saldırıya dair öne çıkan yaklaşımları özetleyip yorumladığı programın videosu:

 

 

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