“Sözü Esirgemeden” Programında Anayasa Gündemi Değerlendirildi

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12.01.2017 22:00
“Sözü Esirgemeden” Programında Anayasa Gündemi Değerlendirildi
Bahadır Kurbanoğlu, Hilal TV’de hazırlayıp sunduğu Sözü Esirgemeden programında gündemdeki Anayasa Değişikliği paketini değerlendirdi.

Konuyu çeşitli açılardan analiz eden Bahadır Kurbanoğlu, ayrıca sitemiz yazarlarından Rıdvan Kaya’nın ilgili yazısını da gündeme taşıdı.

 

 

 

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