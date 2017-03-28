Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yerleri Açıklandı

»Ana Sayfa»Eğitim
28.03.2017 17:15
Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yerleri Açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav merkezlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Mili Eğitim Bakanlığınca 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat yerleri açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinden, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav merkezlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar, T.C. kimlik numaraları ile mülakata alınacakları yer bilgilerini http://www.meb.gov.tr/  adresinden öğrenebilecek.

MEB tarafından açıklanan 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre, KPSS10 puan türünden başvuran adayların sözlü sınavı 3-7 Nisan, KPSS121 türünden başvuran adayların sınavları ise 24 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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