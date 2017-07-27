Sözde Kudüs Savunucuları(!) Arsal Mülteci Kampında Katliam Yapıyor

Suriye’nin Humus ili Lübnan sınırında kurulu mülteci kamplarının bulunduğu bölgede operasyon başlatan Esed ve Lübnan ordusu ile Hizbullah militanları kamp çevresinde yüzlerce sivili öldürdü. İhtiyaçlarını gidermekte zorlanan 600 bin sivil imdat çağrısında bulundu. Yeni Şafak kamptaki sivillerle konuştu. Binlerce Humus Türkmen’in sığındığı kamplar Esed ve Lübnan militanları tarafından yağmalanıyor.

Hedef Alternatif Hat

Beş gün önce başlayan operasyonunda temel hedef Lübnan, Şam ve Bağdat arasında alternatif hattın hayata geçirilmesi olarak gösteriliyor. ABD’nin, Ürdün, Irak, Suriye sınırlarının kesiştiği Bağdat’a açılan Tenef bölgesini kontrol altına alması ve Şam, Lübnan Bağdat ve Tahran ulaşım hattını engelleyen girişimlerde bulunması Esed, İran, Irak ve Lübnan ittifakını yeni arayışa sevk etti. Humus, Kusayr, Balbek Tifor güzergahından Irak sınırına koridor açmak, Arsal’da başlayan operasyonların temel hedefi.

Bölgede Hizbullah Karargahı Var

Sınırın Lübnan tarafında kalan Balbek kasabasında Hizbullah’a ait bomba imalatı, askeri eğitim ve lojistik desteğin sağlandığı büyük bir askeri karargâh bulunuyor. Balbek’te konuşlu Hizbullah kampı Arsal’a 20 kilometre uzaklıkta. Balbek askeri üssü aynı zamanda örgütün Suriye - Lübnan geçişinde istasyon niteliği taşıyor.

İnsani Dram Yaşanıyor

Geçtiğimiz günlerde Hizbullah militanları ve Lübnan ordusunun silahlı baskınına uğrayan Arsal kampı ve çevresine çatışmalardan dolayı insani yardım ulaştırılamıyor. Bölgede bulunan Sahra Hastanesi Lübnan ordusu, Esed ve Hizbullah militanları tarafından bombalandı. Son 3 günde birçok sivil araç vuruldu.

İki koldan saldırıyorlar

Hizbullah militanları ve Lübnan ordusu, Suriyeli mültecilere ait kampların bulunduğu Filita, Ceyrut ve Arsal bölgelerine batı yönünden saldırırken, Suriye ordusu doğu ve güney hattından bölgede bulunan muhalif mevzileri ve mülteci kamplarını hedef alıyor. Suriye savaş uçaklarının da katıldığı bombardımanlara yer yer Rus uçakları da destek veriyor.

Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak