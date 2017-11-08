Sözcü Muhabiri Bekir Gökmen Ulu Hakkında Tahliye Kararı

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay’ın “silahlı terör örgütünü yönetme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 30 yıla, biri tutuklu 3 sanığın ise “silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu’nun tahliyesine karar verildi.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ikinci duruşmada, duruşma savcısının tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu’nun bu halinin devamına karar verilmesini talep etmesinin ardından, sanık avukatları tahliyeye ilişkin beyanda bulundu.

Ulu da gazeteci olarak bazen gördüklerini, bazen de haber merkezinin gördüklerini haberleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te tatil yaptığı bilgisini alınca Marmaris’e gittiğini ifade etti.

“Atatürkçü” olduğunu söyleyen Ulu, tahliyesini ve beraatini talep etti. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, muhabir Bekir Gökmen Ulu’nun tahliyesine karar verdi.

Firari sanık Burak Akbay’ın yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mediha Olgun hakkında imza atma şeklindeki adli kontrol hükmünü kaldırdı.

Tanık Fehmi Koru hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.