Sözcü, Hz. Musa’ya Hakaret Eden Gırgır Dergisinin Yayınını Durdurdu!
HAKSÖZ-HABER
Sözcü Gazetesi tarafından yayınlanan Gırgır Dergisi'nin Hazreti Musa'ya hakaret eden karikatürü sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine derginin finansörü Sözcü Gazetesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada derginin yayıncı şirket tarafından bugünden itibaren kapatıldığı belirtildi.
Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:
'Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir. Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. '
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