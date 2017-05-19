Sözcü Gazetesinin İki Haberine Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılan soruşturma dosyasında, 15 Temmuz 2016 günü internet sitesinden yer alan ''Sözcü Erdoğan'ı buldu'' başlıklı haberle 1 Ocak 2016 günü gazetede yayınlanan ''2016 falınız'' başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yer alan bazı suçlamalara ilişkin detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce saat 16.25'te Sözcü gazetesinin internet sitesinden yer alan ve Gökmen Ulu imzalı, ''Sözcü Erdoğan'ı buldu'' haber ve görsellerinin yer aldığı öğrenildi.

Yine gazetenin, 1 Ocak 2016 yılında gazetenin birinci sayfasından yayınlanan ''2016 falınız'' başlıklı haberde ve içerikte yer alan bulmacada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerin yer aldığı görselin de soruşturma dosyasında mevcut olduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Savcılığın talebi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı da alınmıştı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, söz konusu 4 kişinin ikametgahlarında arama yapmıştı.

Gazetenin sahibi Akbay'ın yurtdışında olduğu belirtilmişti. Savcılığın soruşturmayı, ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'', ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan'' suçlarından başlattığı kaydedilmişti.

AA