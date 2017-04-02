Soylu, FETÖ ve PKK Operasyonlarının Bilançosunu Açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çay TV'de canlı yayınlanan, kentin yerel gazete yöneticilerinin de katıldığı programda soruları yanıtladı.
Soylu, FETÖ soruşturmalarının bilançosunu açıkladı:
"Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalanda 23 bin 861 kişi var, 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732'si polis, 7 bin 463'ü asker ve 168'i general. 2 bin 575'i de hakim ve savcı. 26 bin 177'si sivil, 208'i de mülki idare amiri."
Soylu, son 6 ayda 921 militanın etkisiz hale getirildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Bu büyük bir rakam. Yine son 6 ayda 65 üst düzey terörist, bunların 37'si arananlar listesinde. Yani ödüllü terörist ve yine son 6 ayda 14 bin 516 PKK, KCK gözaltısı, 38 bin 789 FETÖ, 2 bin 529 DEAŞ, 585 diğer sol örgütü. Yani devlet bütün kabiliyetiyle beraber terörü tek PKK olarak görüyor değil, FETÖ var, DEAŞ var ve diğer Türkiye'yi karıştırmaya çalışan sol örgütler var. Hepsine topyekun hareket kabiliyetlerinin daraltılması ve bizim huzurumuzu bozmaması için büyük bir çaba ortaya kondu. Sadece son 6 ayda bin 780 silah, bunların 865'i ağır ve uzun namlu, bunların içerisinde tanksavarlar var, bunların içerisinde son model roket atarlar var, son model roket atarlar da PYD'den geliyordu. PYD'ye de kimden gittiği apaçık ortada. Son 6 ayda da 155 çok önemli olay engellendi ve hala arkadaşlarımız 24 saat esaslı çalışıyor."
Soylu, onlarca yüzlerce sığınak olduğunu da anlatarak, bu sığınaklar da önemli silahların elde edildiğini belirtti.
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