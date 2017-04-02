Soylu, FETÖ Soruşturmalarının Bilançosunu Açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, bugüne kadar FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çay TV'de canlı yayınlanan, kentin yerel gazete yöneticilerinin de katıldığı programda soruları yanıtladı.
Soylu, FETÖ soruşturmalarının bilançosunu açıkladı:
"Bugüne kadar 113 bin 260 kişi FETÖ'yle ilgili gözaltına alınmış ve yaklaşık 745 kişinin gözaltı işlemi devam ediyor. Bugünkü tutuklu sayısı 47 bin 155 ve önemli bir rakam. Adli kontrol ile bırakılan 41 bin 499 kişi ve serbest kalanda 23 bin 861 kişi var, 863 kişi de firari. Tutukluların 10 bin 732'si polis, 7 bin 463'ü asker ve 168'i general. 2 bin 575'i de hakim ve savcı. 26 bin 177'si sivil, 208'i de mülki idare amiri."
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