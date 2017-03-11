Soylu: Benim İçin Uyuşturucu Satanla Terörist Aynıdır

İçişleri Bakanı Soylu, "Benim için uyuşturucu satanla terörist aynıdır, hiçbir farkı yok. Benden hiç kimse uyuşturucu ile ilgili bir acıma beklemesin. Bak göreceksiniz. Kim ne söylerse söylesin bu uyuşturucunun hep birlikte kökünü kazıyacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 10 yıllardan beri badirelerle, birçok sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını, milletin de bunlarla terbiye edilmeye çalışıldığını söyledi.

Artık Türkiye'ye tuzak hazırlayanları istemediklerini, bundan sonra ülkeyi milletin idare edeceğini dile getiren Soylu, patronun da artık millet olduğunu ve milletin dediğinin yerine geldiğini ifade etti.

"Cesaretiniz varsa bugün özerklik ilan edin de görelim sizi"

PKK ile mücadeleye değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 Haziran'da o borazanlarını öttürmeye çalışanlarından birisi kimdi? Bugün Kılıçdaroğlu'nun işbirliği yaptığı PKK, doğru mu? Peki ne dediler o zaman, dediler ki 'özerklik ilan edeceğiz' dediler. Nerede özerklik ilan edecekler? İşte Muş'un Varto'sunda. Kandil talimat verecek onlar gidip Cizre'de ilan edecekler. Nusaybin'de ilan edecekler. O gün cesaretiniz tutuyordu tabii. Nasıl olsa hükümet kurulmamıştı, tek başına iktidar yoktu. Hükümet nasıl kurulacak bilinmiyordu. Elinize aldığınız istediğiniz gibi çiziyordunuz. Haydi bakalım cesaretiniz varsa bugün özerklik ilan edin de görelim sizi. Haydi görelim. Milleti, oradaki kardeşlerimizi tehdit edecekler, sindirecekler, evlerine girecekler bir annenin 13 yaşındaki kuzusunu evinden alıp dağa götürecekler. Ben söylüyorum, eğer bu ülkede bir annenin 13 yaşındaki kızı dağa götürülüp terörist yapılıyorsa benim İçişleri Bakanlığım bana haram olsun, haram olsun, haram olsun."

"O durduğu yerde duracak, herkes ona gelecek"

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da son günlerde yeni sistemi güzel anlattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diyor ki; 'Bir başbakan ayrı partiden bir cumhurbaşkanı ayrı partiden olursa sonra birbirleriyle kavga ederler' Biz de onu diyorduk. Cumhurbaşkanımız diyor ya 'Buna 5 keçi versen kaybeder' diye. Kaybeder mi? Birisi bana 'Keçiler kaybolmaz o kaybolur' dedi. 25 puandan bir ileri gidiyor bir geliyor. Daha fazla bir şey yok. Neden? Ağababaları onlara demişler ki 'Size millet lazım değil sen durduğun yerde dur' AK Parti kurulduğu günden itibaren 51'e geldi. Kendini büyüttü, millete gitti, hizmet etti, insanlarla beraber oldu. Dünyayı takip etti, değişim ortaya koydu. O durduğu yerde duracak, herkes ona gelecek. Efendi o ya... Millete bir şey söyle. Bu milleti kavga ile çatışma ile bir yere getirme. Bu millete senin yarınlara, geleceğe dair bir şey söylemen lazım veya demen lazım ki '25'ten 50'ye ulaşmam için bir ittifak kurmam lazım' değil mi? Biz kiminle ittifak ettik bu anayasada? Milliyetçi Hareket Partisi ile. Bir adım biz gittik, bir adım o geldi. Ortada uzlaştık. Biz feragat ettik, onlar feragat ettiler ve bir noktaya geldik. Milletimizin önüne bir anayasa getirdik. Peki onlar kiminle ittifak kurdular? FETÖ ile PKK'nın sözcüleriyle ittifak kurdular."

"Uyuşturucu satanla terörist aynıdır"

Ezan okunduğu sırada konuşmasına ara veren Soylu'ya bir vatandaş uyuşturucuyla mücadele konusunu hatırlattı. Bunun üzerine Soylu, "Sakin ol. Benim sözlerimi biliyorsunuz değil mi? Terörle nasıl mücadele ediyorsak hükümet olarak, benim için uyuşturucu satanla terörist aynıdır, hiçbir farkı yok. Benden hiç kimse uyuşturucu ile ilgili bir acıma beklemesin. Bak göreceksiniz. Kim ne söylerse söylesin. Bu uyuşturucunun hep birlikte kökünü kazıyacağız." dedi.

AA