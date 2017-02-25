Sosyal ve Siyasal Olaylar Karşısında Sosyal Medya Ahlakı

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25.02.2017 23:21
Sosyal ve Siyasal Olaylar Karşısında Sosyal Medya Ahlakı
Özgür-Der Bingöl Şubesi’nin düzenlemiş olduğu “Şahitliğimiz ve Sorumluluklarımız” üst başlıklı seminerler dizisinde bu hafta Murat Koç’un sunduğu “Sosyal ve Siyasal Olaylar Karşısında Sosyal Medya Ahlakı” konusu işlendi.

Sunumuna, son asrın Müslümanlar açısında sancılı ve zorlu bir dönem olduğuna değinerek başlayan Murat Koç, geniş bağlamda teknolojik gelişmelerin, dar bağlamda ise internet kullanımının Müslüman bireyler açısından bir imtihan boyutu olduğuna vurgu yaptı. Akabinde internet icadını kronolojik bağlamda dinleyicilere sunan Koç, sosyal ağ teknolojisinin ilk ortaya çıktığı dönemlerde güvenlik merkezli bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye’de bireylerin sosyal medya kullanım istatistiklerinin dinleyiciler ile paylaşan Koç,  insanların çok büyük bir çoğunluğunun sosyal medya kullanıcısı olduğunu ve sosyal medya kullanıcılarının günün yaklaşık 6 saatini sanal ortamda geçirdiğini belirtti.

Biz Müslümanların bu konuda ki zaaflarına değinerek sunumunu devam ettiren Koç, bazı olayları ve buna bağlı olarak olguları irdelemeden hayatımıza aldığımızı söyledi. Televizyon örneği üzerinden konuyu açan Koç şunları söyledi: ” Hayatımıza ilk siyah beyaz televizyonlar girdi. Ama biz bunların doğru olup olmadığını daha oturup konuşmadan renkli televizyonlar ile tanıştık. Hayatımıza aldık bu renkli televizyonları ve sonralarda düşünmeye başladık acaba caiz midir değil midir diye. Yani iş işten geçtikten sonra değerlendirmeye aldık. Zamanın ruhuna, günün fıkhına uygun davranamıyoruz.“

Akabinde Müslümanların sosyal medya gibi alanları İslam-i çerçevede kullanmamız gerektiğinin altını çizen Koç, sosyal medyanın Müslüman ahlakı içinde nasıl kullanılmasına dair bilgiler sundu dinleyicilere.

Son olarak Rabbimizin her yerin Rabbi olduğuna iman ettiğimiz gibi sanal ortamda da Rabbimizin bizleri gördüğü gerçeğinin aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini belirten Koç, sahte hesaplarla sanal münafıklık yapmanın yanlışlığına değindi.

Program soru-cevap faslının akabinde sona erdi.

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