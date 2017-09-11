Sosyal Medyada Bir “Suriyeliler Tecavüz Etti” Provokasyonu Daha!

İstanbul’da 2013 yılında öldürülen bir kadının fotoğrafı, Bursa’da Suriyeliler tarafından kaçırıldığı öne sürülen bir kadının tecavüz edildikten sonra öldürüldüğüne ilişkin haberde kullanıldı.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medya aracılığıyla paylaşılan haberle ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün Siber Suçlar ve Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, paylaşımı ilk yapan kişinin kimliğini belirledi.

İşlem Başlatıldı

Söz konusu kişinin İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde oturduğu ortaya çıkınca İstanbul’daki polise haber verildi.

49 yaşında olduğu kaydedilen kişi hakkında, anayasal bir suç olan “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla işlem başlatıldı.

“Ne Paylaştığınıza Dikkat Edin”

Bursa’daki polis tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşım yaparken dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, “Kötü niyetli kişilerin sosyal medyadaki algı operasyonlarının kurbanı olmayın. Ne paylaştığınıza dikkat edin. Siz de suçlu durumuna düşmeyin.” uyarısında bulunuldu.