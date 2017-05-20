Bahadır Kurbanoğlu’nun yazısından bir bölüm şöyle:

"Son FETÖ'cü İtlaf Edilene Kadar" Katlanmalı mıyız?

Ortam "Normalleşene" kadar sürecek OHAL ile "Normalleşmeyi" günbegün imkansızlaştırıyormuş gibi ilerleyen OHAL uygulamaları arasındaki çelişkinin maliyeti herkes tarafından merak ediliyor. Tabii bu "Herkes" tabiri aslında sessizliğini koruma endişesinin sorumluluklarını törpülediği duyarlı kesimler için geçerli. Yoksa halk tabanında geniş bir kesime yayılmış olan "vesayet ve beka korkusu", son FETÖ'cü de itlaf edilene kadar mağduriyet taburlarının oluşmasını normal karşılayan -bu konuda devlete güveni azami düzeyde sergileyen- bir ruh halini ortaya koyuyor.

Bu süreçte mağduriyet yaşadığı halde, ümidi hala korumak, kimliğini aynılaştırdığı hükümet ricaline olan güvenin iç dünyasında sarsılmasını frenlemek, belki de her derde çare KHK'ların gün gelip mağduriyetleri giderme adına da aynı hızla işleyeceği beklentisinin diri tutulmasından kaynaklanmakta.

Bu da şu soruyu akıllara getirmekte: (...)

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