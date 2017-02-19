Son 7 Yılda İşsizlik Sigortasından 3,3 Milyon Kişi Yararlandı

»Ana Sayfa»Ekonomi
19.02.2017 18:26
Son 7 Yılda İşsizlik Sigortasından 3,3 Milyon Kişi Yararlandı
İşsizlik sigortasından yararlanmak için son 7 yılda, 5 milyon 809 bin 505 kişi başvuruda bulundu. Hak eden 3 milyon 348 bin 178 kişiye, 11 milyar 370 milyon 294 bin 147 lira ödeme gerçekleştirildi.

AA’da yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Müezzinoğlu’nun yanıtına göre, 2010-2016 yılları arasında işsizlik sigortasından yararlanmak için 5 milyon 809 bin 505 kişi başvurdu.

Hak eden 3 milyon 348 bin 178 kişiye, 11 milyar 370 milyon 294 bin 147 lira ödeme yapıldı.

2016’da 1 Milyon 519 Bin 597 Kişi Başvurdu

Başvurular yıllar itibariyle artış gösterdi. 2010 yılında 459 bin 418 kişi başvuruda bulunurken, 2016 yılında bu sayı 1 milyon 519 bin 597’ye ulaştı. Hak edenlere yapılan ödeme miktarı da 2010’da 807 milyon 411 bin 810 lirayken 2016’da 3 milyar 682 milyon 650 bin 659 lira oldu.

İŞKUR tarafından iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitim Programları, İşbaşı Eğitim Programları ve Proje bazlı aktif iş gücü piyasası politikalarının yürütüldüğünü anımsatan Müezzinoğlu, geçen yıl Türkiye genelinde aktif iş gücü programları kapsamında 112 bin 27 kurs ve program düzenlendiğini bildirdi. Müezzinoğlu, bu kurs ve programlara 420 bin 638 kişinin katıldığını, 115 bin 980 katılımcının işe yerleştirildiğini belirtti.

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