“Sömürgecilik, Fransa Tarihinin Bir Parçasıdır”

»Ana Sayfa»Dünya
16.02.2017 18:13
“Sömürgecilik, Fransa Tarihinin Bir Parçasıdır”
Cumhurbaşkanı adayı Macron, Cezayir’e gerçekleştirdiği ziyâret sırasında, “Sömürgecilik, Fransa tarihinin bir parçasıdır. Sömürgecilik insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.” dedi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olan ve eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, Cezayir’i ziyâretinde Echorouk News adlı yerel televizyon kanalına röportaj verdi.

AA’nın aktardığına göre, Macron, sömürgeciliğin Fransa tarihinin bir parçası olduğunu ifade ederek, “Sömürgecilik insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Barbarlık olarak tanımladığım sömürgeciliği her zaman kınadım.” diye konuştu.

“Fransa’nın Bu Eylemler İçin Özür Dilemesi Gerekiyor”

Fransa’nın sömürgeci tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini aktaran Macron, “Fransa’nın bu eylemler için özür dilemesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Macron, sömürgeciliğin yüceltilmesini kabul edilemez bulduğunu, kendisinin sömürgeciliğe karşı olduğunu dile getirdi.

Fransa’nın Cezayir’deki Sömürge Geçmişi

İnsan hakları örgütleri ve tarihçiler, Fransa’nın 1830-1962 yıllarındaki sömürge döneminde Cezayirlilere yönelik katliamlar gerçekleştirdiğini ve yüz binlerce kişinin ise tehcir edildiğini belirtiyor.

Cezayir, Fransa’ya bu suçları kabul edip mağdurlar için tazminat ödemesi çağrısında bulunurken, Fransa ise eski defterleri kapatıp geleceğe bakmak gerektiğini savunuyor.

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