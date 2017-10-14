Somali’nin Başkenti Mogadişu’da Bombalı Saldırı: 23 Ölü

AA’nın Somali’deki emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Mogadişu’nun merkezinde toplu taşıma araçları için kullanılan istasyonun yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 23 kişi yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan çok sayıdaki kişi arasında Amerika’nın Sesi Radyosu’nda çalışan bir gazetecinin de yer aldığı, patlama nedeniyle çevrede bulunan binaların büyük zarar gördüğü belirtildi.

Olayın gerçekleştiği alanın, halkın yoğun kullandığı güzergâh olduğu kaydedilirken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.