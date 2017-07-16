Somalili Öğrencilerden 15 Temmuz Mesajı

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hazırladıkları video ile Türkiye'ye 15 Temmuz mesajı gönderdi.

Eğitimlerine Somali'nin Mogadişu kentinde devam eden öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin duygu ve düşüncelerini, hazırladıkları 4 dakikalık video aracılığıyla paylaştı.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden #15Temmuz mesajı pic.twitter.com/aIB69XRX2c — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 15 Temmuz 2017

Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrenciler, videoda şunları anlattı:

"15 Temmuz gecesi, o yaşanan kötü olayları görünce çok üzüldüm. Türkiye'de ne olacak diye düşünüyorum ama Türkler çok güçlü bir millet. Şehit ailelerine sabırlar olsun. Bu güzel milleti yıkmaya çalışanlara bir lafım olacak, vatan, millet aşkı yaşayan birini kimse yıkamaz, yıkamadı, yıkamayacak da. Türklerin her zaman yanındayız, dua ediyoruz. O gece için geçmiş olsun diyorum.15 Temmuz unutulmayacak bir gün. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM'ye selamlarımı gönderiyorum, Allah onlardan razı olsun.

15 Temmuz'da çok üzüldük. Çünkü Somali ve Türkiye insanları kardeştir. O gece hiç uyumadım, üzüldüm. Her zaman Türkiye'nin yanındayız. Recep Tayyip Erdoğan insanları cesaretlendirdi, onu çok seviyoruz. Darbe yapmak istediler ama olmadı Elhamdülillah. 15 Temmuz olaylarını izlediğimizde, kendimizi üzgün hissediyoruz. İnşallah bu olaylar bir daha yaşanmayacak. Recep Tayyip Erdoğan'a Rabbim uzun ve sağlıklı ömürler versin."