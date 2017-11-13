Somaliland Seçimleri BAE Üssünü Tehlikeye Attı

Somaliland, yetersiz fon, siyasi tartışmalar ve kuraklığın ardından sandıkların birkaç yıl ertelenmesinden sonra 13 Kasım'da yeni cumhurbaşkanını seçecek. Somaliland'ın nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i 30 yaşın altında.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yemen'de devam eden çatışmalarda Husilere karşı kullanabilmek için Somaliland'in liman kasabası Berbera'da askeri üs kurmak için Ocak ayında resmi başvuruda bulunmuştu.

BAE ile Somaliland arasında imzalanan anlaşma gereği, Berbera kentinde üssün kurulacağı bölgenin 25 yıllığına BAE’ye kiralanacağı belirtiliyor. Özerk yönetimle BAE arasında imzalanan anlaşmaya Somali merkezi yönetimi dahil olmak üzere komşu ülkeler Etiyopya ve Cibuti de karşı çıkıyor.

Somaliland'ta askeri üs kurma konusunda iki yeni anlaşma söz konusu. Somaliland için bu üsler önemli finansal ve jeopolitik etkilere sahip ve geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.

Somaliland Barış ve Kalkınma Akademisi direktörü Mohamed Farah, "Somaliland hükümeti, bölgenin ekonomik kalkınması ve siyasi istikrarı açısından kritik bir rol oynamalıdır ... ve böyle büyük gelişmelerin yeni bir yönetim için bir sorun olabileceğini düşünüyor" dedi.

Tek taraflı olarak 1991'de güneyden ayrılma kararı alan kuzeydeki özerk Somaliland Cumhuriyeti, Somali hükümeti ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor.

SOMALİLAND'DEKİ KLAN SİSTEMİ

Somaliland'ın siyasi sistemi hem geleneksel unsurları hem de modern siyasi yapıları birleştiriyor, ancak ülkede klan temelli politikadan kaçınmak için üç partili bir siyasi sistem kurulmasına rağmen, klan hala Somaliland'ın siyasetinde merkezi bir unsur olmaya devam etmektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ÜÇ ADAY

Cumhurbaşkanlığı için aday olan her üç kişi de aynı klandan, ancak alt sınıflar arasındaki ittifaklar, seçime kadar önemli bir husus olarak önemini koruyor.

Şu anki devlet başkanlığı olan Silanyo'yu değiştirmek için üç aday yarışıyor .

İktidar partisi Kulmiye ile birlikte olan Muse Bihi Abdi, 1980'lerde Başkan Siad Barre'yi devirme mücadelesi sırasında Somalili Ulusal Hareket (SNM) asi grubunun komutanıydı. Ayrıca 1990'lı yıllarda içişleri bakanı olarak görev yaptı ve savaş sonrası önemli yıllarda eski savaşçıları yeniden bütünleştirme ve iyileştirme üzerinde çalıştı.

BAE İLE ANLAŞMA YAPAN İKTİDAR

Kulmiye partisi, tanınmayan ülkenin, doğu bölgelerindeki istikrarın iyileştirilmesi yönündeki adımları atmak gibi bazı başarılara rağmen, yaygın yolsuzluk ve klanizm ve uygun şeffaflık olmadan devlet işleyişi ile suçlanıyor. Örneğin Silanyo hükümeti, ayrıntıları açıklanmayan Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan tartışmalı anlaşmalara başkanlık etti.

Ana muhalefet Abdirahman Mohamed Abdullahi "Irro", cumhurbaşkanlığı kampanyasına katılmak üzere istifa edene dek 12 yıldır meclisin alt meclisinin başkanlığını yaptı.

Irro'nun partisi Waddani, liman ve askeri üs anlaşması hakkındaki eleştirilerinde en sesli olanı ve anlaşmaları seçmek durumunda - muhtemelen geri çekilmek üzere - gözden geçirme sözü verdi.

Anketlere katılan üçüncü parti, 2000'lerin başından beri muhalefet lideri olan Adalet ve Refah Partisi (UCID), Faysal Ali Warabe'in uzun süredir liderliğini sürdürüyor. Diğer adayların aksine Warabe, klan karşıtı bir gündem üzerinde çalışıyor ve Somaliland'da bir refah devleti savunuyor.

İNGİLİZLER SEÇİM GÖZLEMCİSİ

İngiliz Hükümeti tarafından finanse edilen Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu (EOM) Somaliland'ın Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) tarafından yapılacak seçimleri denetlemek üzere davet edildi. EOM, 27 ülkeden 60 gözlemciden oluşan bir ekiple yer alıyor.

Kaynak: AA