Somali'deki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 53'e Yükseldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, yaptığı basın açıklamasında, "Hastaneye getirilen yaralılardan bazıları hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi." dedi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 23 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

AA