Somali'deki Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 53'e Yükseldi
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.
Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, yaptığı basın açıklamasında, "Hastaneye getirilen yaralılardan bazıları hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi." dedi.
Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün toplu taşıma araçları için kullanılan bir istasyonun yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 23 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.
AA
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