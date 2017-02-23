Somali’de Yeni Başbakan Belli Oldu

»Ana Sayfa»Somali
23.02.2017 13:47
Somali’de Yeni Başbakan Belli Oldu
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’nun, Hasan Ali Hayri’yi Başbakan olarak görevlendirdiği bildirildi.

Somali’de, Cumhurbaşkanlığı’nın resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Norveç Mülteciler Merkezi Başkanı Hasan Ali Hayri’nin Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermancu tarafından ülkenin yeni başbakanı olarak atandığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Norveç pasaportu taşıyan ve İngiltere’de ikamet eden 49 yaşındaki Hayri’nin siyâsette yeni ancak iddialı ve görevinde ciddiyetle çalışan biri olduğu belirtiliyor.

Somali’de şubat ayının başında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, Muhammed Abdullah Fermacu, ülkenin 9’uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

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