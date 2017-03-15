Somali’de Yağmur Duası Yapıldı

»Ana Sayfa»Somali
15.03.2017 08:32
Somali’de Yağmur Duası Yapıldı
Somali’de süren şiddetli kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldığı bildirildi.

Somali’de süren şiddetli kuraklık nedeniyle Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’nun çağrısı üzerine yağmur duası yapıldı.

AA’da yer alan habere göre, ülkenin başkenti Mogadişu’da yer alan parlamento binasının yakınındaki et-Tadamun el-İslâmî (İslâmî Dayanışma) Camsi’nin avlusunda yapılan yağmur duasına Başbakan Hasan Ali Hayri ve bazı hükümet yetkililerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Günahlardan Uzaklaşma Çağrısı

Caminin imamı Şerif Abdurrahman, burada yaptığı konuşmada, halkı, Allah’ın rahmetini engelleyen en büyük nedenlerden sayılan günahlardan uzaklaşmaya çağırdı.

Başbakan Hayri de vatandaşlardan kuraklıktan etkilenenlere yardım etmelerini isteyerek, hükümetin, zarar gören vatandaşlara yardım etmekten kaçınmayacağını söyledi.

Somali’de “Ulusal Felaket”

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, iki hafta önce ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için ülkede “ulusal felaket” ilan etmişti.

Fermacu, Somali’de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.

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