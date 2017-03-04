Somali’de Son 2 Günde 110 Kişi Açlıktan Öldü

»Ana Sayfa»Somali
04.03.2017 20:48
Somali’de Son 2 Günde 110 Kişi Açlıktan Öldü
Somali’nin güney batısındaki Bay bölgesinde son 2 günde 110 kişi açlıktan yaşamını yitirdi.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin öldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, salı günü ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.

AA

  • Yorumlar 1
    Diğer Haberler
  • Somali’de Bombalı Saldırı: 11 Kişi Hayatını Kaybetti11 Aralık 2016 Pazar 12:27
  • Birleşmiş Milletler’den Somali’ye Yardım Çağrısı03 Aralık 2016 Cumartesi 12:57
  • Somali'de Patlama26 Kasım 2016 Cumartesi 17:03
  • Somali'de Bombalı Saldırı06 Kasım 2016 Pazar 08:14
  • ABD Ordusu Somali'de Gizli Savaş Yürütüyor18 Ekim 2016 Salı 17:17
  • Somali'de Patlayıcı Yüklü Araçla Saldırı Düzenlendi30 Ağustos 2016 Salı 18:47
  • Somali'de 'FETÖ'ye Ait Okullar Yeniden Yapılandırılıyor21 Ağustos 2016 Pazar 12:09
  • Somali'de Gülen Örgütüne Bağlı Okullar Kapatıldı01 Ağustos 2016 Pazartesi 17:43
  • Somali, Gülen Örgütüne Bağlı Kuruluşları Tasfiye Etti24 Temmuz 2016 Pazar 13:16
  • Somali'deki Gülen Cemaati Çalışanları Sınır Dışı Edildi23 Temmuz 2016 Cumartesi 15:24
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    45 Günlük Bebek İçin Acil Kana İhtiyaç Var
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim