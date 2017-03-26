“Somali’de Kıtlık 350 Binden Fazla Çocuğu Etkiliyor”

Somali’ye giden Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu, “Somalili yetkililer, ‘Dünyanın unuttuğu zaman bizi hatırladınız. Ne olur şimdi de sahip çıkın.’ dedi. Dünyanın yardım etmesi için Türkiye öncü olabilir.” ifadelerini kullandı.

Somali, Güney Sudan, Nijerya ve Yemen’de toplam 20 milyon insan kıtlık yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

“350 Binden Fazla Çocuk Kıtlıkla Karşı Karşıya”

Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu, geçtiğimiz günlerde kıtlık ile karşı karşıya olan Somali’ye gitti.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Somali Kuraklık Komitesi ile toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Güllüoğlu, “Onlardan aldığımız bilgiye göre 350 binden fazla çocuk özellikle kıtlık ile karşı karşıya. 5 yaş altındaki 71 bin çocuk ise ileri derecede ölümcül beslenme yetersizliği çekiyor.” dedi.

Kitlesel Ölüm Tehdidi

Nisan ayında yağmur yağmasının beklendiğini ifade eden Güllüoğlu, “Eğer başlamazsa 6 ay sonra yağacak yağmurları beklemek zorundalar. Bu durum Somali’yi çok korkutuyor. Bu telafi edilemeyecek kitlesel ölümlere sebebiyet verebilecek bir tehdit. Somali’nin bazı bölgeleri daha fazla etkilenmiş durumda. 2011 yılındaki kıtlıktan daha büyük bir kıtlık olabilir ve daha fazla insan kıtlıktan ölebilir.” diye konuştu.

Kampanya Başlatıldı

Somali, Yemen, Güney Sudan için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Gülüoğlu, “Türkiye’den gıda göndermeyi ve acil ihtiyaç olan ilaçları göndermeyi planlıyoruz. Somali için hangi projeler yapılabileceğini görüşmek için Somali’ye geldik. Bölgedeki kampları ziyaret edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“3 Milyon İnsan Köylerden Şehirlere Geldi”

Yağmur yağmadığı için 3 milyon insanın köylerden şehir merkezlerine geldiğini vurgulayan Güllüoğlu, “Oralarda gıda bulabileceklerini umuyorlar. Temel olarak gıda ve ilaca acil ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

“Açlıktan Ölümler Başladı”

Somali’de şu an için bir krizin olduğunu ancak gelecek haftalarda yağmur yağmaması durumunda daha da derinleşecek bir krizin olacağını söyleyen Güllüoğlu, “Şu an için yükselen gıda fiyatları, bugüne kadar yağmayan yağmurdan dolayı ortaya çıkan kuraklık, özellikle çiftçi kesimini etkilediği için bir kıtlık yaşanıyor. Bu yaşananların neticeleri ortaya çıkıyor. Açlıktan ölümler başladı.” şeklinde konuştu.

“BM Yetersiz Kalıyor”

Uluslararası destek olmazsa Somalili yetkililerin bu krizin üstesinden gelemeyeceklerini ifade ettiklerini belirten Güllüoğlu, “Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı çağrıya ülkeler yeterince destek vermiyor. İstenilen fon bulunamıyor. BM bu konuda yetersiz kalıyor. Somalili yetkililer bizlere, ‘2011 yılında dünyanın unuttuğu bir zamanda siz buraya gelmiştiniz. Dünyaya bizi hatırlamıştınız. Bu anlamda yine size ihtiyaç duyuyoruz. Ne olur o zaman sahip çıktığınız gibi şimdi de sahip çıkın. Bize destek verin.’ diye özellikle ifade etti. Müteşekkir olduklarını ve yaptıklarımızı tekrarlamamızı istediler. Somali halkı, ‘Bizim en büyük destekçimiz Türk halkı ve Türk yetkililer.’ diyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Öncü Olabilir”

“Somalili yetkililer, ‘2011 yılında BM’den yeterli yardım alamıyorduk ama o dönemde Türkiye dünyanın dikkatini Somali’ye çevirmişti.’ diyorlar.” bilgisini veren Güllüoğlu, “Bu yaptığımız yardımı tekrar istiyorlar. Dünyanın dikkatini çekmek ve yeteri kadar yardım almayı bekliyorlar. Türkiye tek başına Somali’deki açlık sorununu çözemez. Dünyanın daha fazla insani yardım etmesine öncü olabilir. Türkiye her zaman insaniyetin olduğu yerde duruyor. Somali’de 5 yıl önceki krizin bir benzeri yaşanıyor. Somali’nin, dünyadan gelecek yardımlara ihtiyacı var.” ifadesini kullandı.

“İçimizdeki İnsanı Uyandıralım”

21. yüzyılda Suriye’de insan eliyle, Somali’de hem insan hem de doğal afet eliyle insanların açlıktan öldüğünün altını çizen Güllüoğlu, “Bu anlamda içimizdeki insanı uyandırmalıyız. İyi tarafımızı canlandırmalıyız. Bunu bağış yaparak, hayat şekillerimizi gözden geçirerek yapmalıyız. Somali’de belki bana birkaç kilometre uzaklıkta çocuklar açlıktan ölüyor. Bunu tekrar tekrar hatırlatmalıyız.” dedi.