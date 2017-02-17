“Somali’de Halkın Neredeyse Yarısı Açlık Tehlikesi Altında”
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ile BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, Somali’de devam eden şiddetli kuraklığın geçim kaynaklarını tükenme noktasına getirdiği bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, tarımın neredeyse yok olma noktasına geldiği ve hayvanların da ölmeye başladığına dikkat çekilerek tüm dünyanın Somalililerin yaşamlarının kurtarılması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.
“450 Milyon Dolarlık Fona İhtiyaç Var”
Somali nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 6,2 milyon insanın açlık tehdidi altında olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkedeki yeni bir felâketin sâdece “büyük çaplı” ve “acil” insani yardım kampanyasıyla engellenebileceğinin altı çizildi.
Açıklamada, UNICEF ve WFP’nin ülkede temel insani ihtiyaçların karşılanması için toplam 450 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılarak, BM’nin oluşacak fondan ülke genelinde kuraklıkta etkilenen yüz binlerce insana gıda ve su tedarik edeceği kaydedildi.
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