Somali'de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Fermacu Kazandı
Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan 2. tur oylamada, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu ve eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed yarıştı.
Meclisteki 329 milletvekilinden 328'inin katıldığı oylamada, seçimleri eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.
Seçimlerin 1. turunda, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mahmud 88, eski Başbakan Fermacu 73, eski Cumhurbaşkanı Şeyh Ahmed 49, halihazırdaki Başbakan Şermarke de 37 oyla ikinci tura geçmeye hak kazanmıştı.
İkinci oylamaya hak kazanan halihazırdaki Başbakan Ömer Abdurreşid Ali Şermarke, ilk turda aldığı 37 oyun ardından adaylıktan çekilmişti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Fermacu KazandıSomali'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Başbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandı.
'Somali Kıtlıkla Burun Buruna, 71 Bin Çocuğun Ölme Riski Yüksek'Birleşmiş Milletler (BM), kuraklığın pençesindeki Somali’de acilen önlem alınmazsa ülkenin kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını söyledi.
Somali’de Kuraklık: 5 Milyon İnsan Açlıktan Ölmek Üzere!Somali’nin orta ve güney kesimlerinin en önemli su kaynağı Şebili Nehri tamamen kurudu. Açlık ve kuraklığın pençesindeki aileler, hayatta kalmak için günlerce yol yürüyerek Mogadişu yakınındaki çadır kampa sığınıyor.
Somali’de Bombalı Saldırı: 11 Kişi Hayatını KaybettiMogadişu’da yer alan uluslararası limanın yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler’den Somali’ye Yardım ÇağrısıBirleşmiş Milletler, Somali’de giderek artan kuraklık nedeniyle binlerce kişinin gıda ve su sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu söyledi.
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türküsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- İslamcılar Kimin Hedefinde?
- Özgür-Der Üniversite Gençliği Güneydoğu Bölge Kampı Gerçekleştirildi
- Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türküsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”
- Hamaset Gerçeğin Yerini Alınca Yalan Kaçınılmaz Olur!
- Siyonistler Nabi Avcı’nın Ziyaretini Yeni İşgal Kararıyla Karşıladı!
- “Arakan’da Yaşanan Şiddeti Açıklayacak Kelime Yok”
- Bir Bloomberg Kalmıştı Mustafa Kemal Heykeline Sığınmayan
- BM’den IŞİD Raporu: Eylemlerini Sürdürebilecek Maddî İmkâna Sahip
- Ankara’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 10 Gözaltı
- El-Bab’da Stratejik Tepeler Ele Geçirildi
- Çanakkale’de Art Arda İki Deprem Daha!
- Özgür-Der Üniversite Gençliği Güneydoğu Bölge Kampı Gerçekleştirildi
- Siyonistler Nabi Avcı’nın Ziyaretini Yeni İşgal Kararıyla Karşıladı!
- Esed Rejiminin İnfazları BM’yi Dehşete Düşürmüş!
- Macaristan Sınıra 175 Kilometrelik Jiletli Tel Örgü Çekti
- Bir Bloomberg Kalmıştı Mustafa Kemal Heykeline Sığınmayan
- Hamaset Gerçeğin Yerini Alınca Yalan Kaçınılmaz Olur!
- Bankaların Faiz Gelirleri 195 Milyar Liraya Ulaştı!
- "Türkiye ve Arap Baharı; Ortadoğu'da Liderlik"
- HDP Milletvekili Dilek Öcalan Gözaltına Alındı
- Savaş Riyad'a Dayandı
- Yeni KHK Yayımlandı: 4 Bin 464 Kişi Kamu Görevinden Çıkarıldı
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim