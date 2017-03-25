“Somali’de Çocuklar Adeta Birer Kemik Yığını Gibi”
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2015 yılından beri sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi dolayısıyla Doğu Afrika ülkelerini etkisi altına alan kuraklık neticesinde insan ölümlerinin başladığı Somali’deki insani dramı yayımladığı raporla duyurdu.
Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Somali’ye İHH ekibi tarafından yapılan ziyaret sonrasında hazırlanan raporda bölgedeki kuraklık ve kıtlığın ulaştığı boyut gözler önüne serildi.
“İnsanlık Kurumasın” adlı yardım kampanyasını da açıklayan İHH, raporda 7 aydır yağmur yağmayan Somali’de ölümlerin ciddi bir şekilde artış gösterdiğini vurguladı.
Kıtlık, Hastalıkları ve Ölümü Tetikliyor
İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, bölgeyi etkisi altına alan kıtlık ve kuraklığın 250 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu, milyonlarca insanın göç etmek durumunda kaldığını anlatarak, 7 aydan bu yana yağmur yağmayan Somali’nin yeni bir kıtlık ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Dede, “Kuraklık ve kıtlık ciddi boyutlara ulaşmış vaziyette. 10 milyon nüfusu olan Somali’de 2-4 milyon insan iç göçe mecbur kalmış görünüyor. Yaklaşık 100 bin çocuk açlık sınırının altında yaşıyor. Su yok. Gıda ihtiyacı üst seviyeye çıktı. Sağlık sorunları giderek artıyor. Kolera salgını ölümlere neden oluyor.” dedi.
Vakıf olarak uzun yıllardır bölgede çalışma yürüttüklerine değinen Dede, ülkede açlıkla mücadele etmek için kurdukları tarım fakültesinin hizmete devam ettiğini ancak acil bir durum yaşandığını, kısa vadede gıda maddelerinin hızlı bir şekilde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.
“Hastanelere Ulaşamadan Ölen İnsanlar Var”
İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı da Mogadişu ile Baidoa da çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını, Baidoa’nın kuraklığın en fazla yaşandığı yerlerden biri olduğunu belirterek, “Devlet hastanesini ziyaretimizde 4 yaşındaki çocukların 3,5 kiloya kadar düştüklerini, artık yürüyemediklerini adeta birer kemik yığını hâline geldiklerini gördük. Yaralı çocukların feryadı hepimizi etkiledi. 60 yatak kapasiteli hastane dolmuş, taşmış vaziyette. Halkla konuştuk, suyun olmamasından dolayı kolera başta olmak üzere pek çok enfeksiyonel hastalığın yaygınlaşmaya başladığını öğrendik. Hastanelere ulaşamadan ölen insanlar var.” diye konuştu.
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç ise “Türkiye denilince insanların yüzü gülüyor. 2011’de nasıl gidildi yanlarında durulduysa bugün de insanlık kurumasın diye yardıma koşmamız lâzım.” dedi.
Birleşmiş Milletler’den Çağrı
Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada ülkedeki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş, krizin çözümü için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapılmıştı.
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