Somali’de Askeri Üsse Bombalı Saldırı

Somali’nin Kenya sınırının yakınlarında bulunan Beled Havo kasabasındaki askeri üsse bir araçla canlı bomba saldırısı düzenleyen eş-Şebab isimli örgüte bağlı militanlar, daha sonra buradaki askerlerin üzerine ateş açtı.

Euro News’ta yer alan habere göre, örgüt, en az 24 askerin öldüğünü duyurdu. Somalili yetkililer ise örgüte üye 7 militanın öldürüldüğünü, kendi taraflarında ise 10 kayıp verdiklerini açıkladı.