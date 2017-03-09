Doğu Afrika ülkelerinden Somali’de aşırı kuraklık hayatı tehdit ederken, ülkenin orta ve güney kesimlerinde açlık ve susuzlukla boğuşan Somalililer zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Doğu Afrika ülkelerinden Somali’de aşırı kuraklık hayatı tehdit ediyor.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde açlık ve susuzlukla boğuşan Somalililer zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yardım kuruluşları, başkent Mogadişu yakınlarındaki Kaxda bölgesinde kendi imkânlarıyla kurdukları çadırlarda, su ve elektriğin olmadığı bir ortamda kalan ihtiyaç sahibi ailelerin bir kısmına yardımda bulunuyor.

“Ulusal Felâket” İlan Edildi

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, geçen hafta ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insânî krizle mücadele için ülkede “ulusal felâket” ilan etmişti.

Fermacu, Somali’de yaşanabilecek insânî trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.

“110 Kişi Hayatını Kaybetti”

Başbakan Hasan Ali Hayri de cumartesi günü, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 6,2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 2,9 milyon kişinin ise “acil yardıma muhtaç” olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA