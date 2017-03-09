Somali’de Aşırı Kuraklık Hayatı Tehdit Ediyor!

»Ana Sayfa»Somali
09.03.2017 10:08
Somali’de Aşırı Kuraklık Hayatı Tehdit Ediyor!
Doğu Afrika ülkelerinden Somali’de aşırı kuraklık hayatı tehdit ederken, ülkenin orta ve güney kesimlerinde açlık ve susuzlukla boğuşan Somalililer zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Doğu Afrika ülkelerinden Somali’de aşırı kuraklık hayatı tehdit ediyor.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde açlık ve susuzlukla boğuşan Somalililer zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yardım kuruluşları, başkent Mogadişu yakınlarındaki Kaxda bölgesinde kendi imkânlarıyla kurdukları çadırlarda, su ve elektriğin olmadığı bir ortamda kalan ihtiyaç sahibi ailelerin bir kısmına yardımda bulunuyor.

somali-(2).jpg

somali-(3).jpg

somali-(4).jpg

“Ulusal Felâket” İlan Edildi

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, geçen hafta ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insânî krizle mücadele için ülkede “ulusal felâket” ilan etmişti.

Fermacu, Somali’de yaşanabilecek insânî trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.

“110 Kişi Hayatını Kaybetti”

Başbakan Hasan Ali Hayri de cumartesi günü, Ulusal Kuraklık Komitesi ile düzenlediği toplantıda, kuraklık sebebiyle son 2 günde Bay bölgesinde 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, ülke nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan 6,2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 2,9 milyon kişinin ise “acil yardıma muhtaç” olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Somali Kıtlıkla Burun Buruna, 71 Bin Çocuğun Ölme Riski Yüksek'03 Şubat 2017 Cuma 01:06
  • Somali’de Kuraklık: 5 Milyon İnsan Açlıktan Ölmek Üzere!02 Şubat 2017 Perşembe 14:44
  • Somali’de Bombalı Saldırı: 11 Kişi Hayatını Kaybetti11 Aralık 2016 Pazar 12:27
  • Birleşmiş Milletler’den Somali’ye Yardım Çağrısı03 Aralık 2016 Cumartesi 12:57
  • Somali'de Patlama26 Kasım 2016 Cumartesi 17:03
  • Somali'de Bombalı Saldırı06 Kasım 2016 Pazar 08:14
  • ABD Ordusu Somali'de Gizli Savaş Yürütüyor18 Ekim 2016 Salı 17:17
  • Somali'de Patlayıcı Yüklü Araçla Saldırı Düzenlendi30 Ağustos 2016 Salı 18:47
  • Somali'de 'FETÖ'ye Ait Okullar Yeniden Yapılandırılıyor21 Ağustos 2016 Pazar 12:09
  • Somali'de Gülen Örgütüne Bağlı Okullar Kapatıldı01 Ağustos 2016 Pazartesi 17:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim