Somali’de 9, Kenya’da 11 Su Kuyusu Açıldı

Sadakataşı Derneği’nden yapılan açıklamada, Doğu Afrika’da iki ay önce baş gösteren kuraklık sebebiyle Kenya ve Somali başta olmak üzere Güney Sudan ve Yemen’de başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde bölgeye insani yardım ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi.

En Önemli İhtiyaç Su

Bu ülkelerde gıda, hijyen ve sağlık malzemelerinin yanında en önemli ihtiyaç su olarak göze çarpıyor.

AA’da yer alan habere göre, Sadakataşı Derneği, Somali ve Kenya’ya gönderdiği ekiplerin hazırladığı rapor doğrultusunda kuraklık sebebiyle ortaya çıkan su sorununu gidermek amacıyla bölgede su kuyusu çalışmalarını hızlandırdı.

Bu çerçevede son 2 ay içerisinde bir kısmı faaliyete geçen Somali’de 19, Kenya’da 11 su kuyusu açıldı.

Destek Çağrısı

Dernek, kuraklık bölgeyi uzun bir dönem daha etkileyeceği için su kuyusu açma çalışmalarına aralıksız devam edecek.

Bölgedeki krize kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla “Sudan sebeple insan ölmesin” çağrısıyla çalışmalarını hızlandıran dernek, Doğu Afrika’da su kuyusu açtırmak isteyen bağışçılara destek çağrısı yaptı.