Somali’de 6,2 Milyon Kişi Kıtlık Tehdidi Altında!

Afrika Boynuzu olarak bilinen bölgenin en doğusunda kalan Somali, siyasi karışıklıklar ve çatışmaların yanı sıra 2011’den beri süren, son 60 yılın en büyük kuraklığının sebep olduğu açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık on yıldır kuraklığın devam ettiği ve 2011’den itibaren arttığı 12 milyonluk nüfusa sahip ülkede 6,2 milyon Somalili ciddi şekilde yardıma muhtaç durumda. Ülkede 2,9 milyon kişiye de acil yardım ulaştırılması gerekiyor.

Kuraklığa bağlı kıtlık aynı zamanda bir milyondan fazla Somalilinin evlerini terk etmesine ve bugüne kadar yaşanan en büyük iç göç hareketine yol açtı.

“Nüfusun Yarısı Mevcut Su Kaynaklarına Erişemiyor”

Nüfusunun yüzde 70’ine yakını fakirlik seviyesindeki Somali’de, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre, nüfusun yarısının mevcut su kaynaklarına erişimi sağlanamıyor.

Ayrıca su kaynaklarının temiz olmamasının da kolera ve sıtma gibi öldürücü salgın hastalıkların yayılmasına sebep olduğu ve ülkede 600 binden fazla kişinin sıtma ve koleradan etkilendiği tahmin ediliyor.

Çocuk Ölümleri Giderek Artıyor

UNICEF’in 2015’te yaptığı araştırmalara göre, Somali’de doğan her yedi çocuktan biri salgın hastalıklar, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle 5 yaşına ulaşamadan hayatını kaybediyor. Çocuk nüfusunun yüzde 92’si ağır şekilde besleme yetersizliği yaşıyor.

Yaklaşık 2 milyon çocuk da ülkede zaten sınırlı verilebilen eğitim imkânlarından hiç faydalanamıyor.

BM’nin raporlarına göre, kuraklık ve kıtlığın ilk yılları olan 2010-2012 döneminde ülkede 260 bin kişi hayatını kaybetti. BM’nin, Temmuz 2011’de “kıtlık” ilan ettiği ülkede açlık ve salgın hastalıklar sonucu hayatını kaybedenler hakkında kesin rakamlar bilinmezken, bölgede ölüm oranlarının giderek arttığı tahmin ediliyor. Ayrıca kuraklığın bölgedeki tarımı yok olma noktasına getirdiği, hayvanların telef olduğu da biliniyor.

BM’den Dünya Kamuoyuna Çağrı

BM’nin Somali’deki kuraklık ve açlık kriziyle ilgili yayımladığı son raporlarda ülkedeki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, krizin çözümü için uluslararası toplum acilen harekete geçmeye çağrıldı.

Kaynak: AA