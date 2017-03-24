“Somali’de 3 Ayda 343 Kişi Kolera Nedeniyle Hayatını Kaybetti”

»Ana Sayfa»Somali
24.03.2017 12:53
“Somali’de 3 Ayda 343 Kişi Kolera Nedeniyle Hayatını Kaybetti”
Dünya Sağlık Örgütü, Somali’de yıl başından bu yana kolera virüsü sebebiyle 343 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Somali’de yıl başından bu yana 343 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kolera virüsünün yayılmasında kuraklığın etkili olduğu bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Somali’de virüsün yayıldığı bölgelerde 2017 yılının başından bu yana 13 bin kişinin koleraya yakalandığı, 343 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Virüsün Yayılmasının Sebepleri

Sayının geçen yıl aynı döneme oranla 5 kat arttığı ifade edilen açıklamada, verilere Somali Sağlık Bakanlığı’ndan ulaşıldığı kaydedilerek, bakanlığın DSÖ’nün desteğiyle koleranın yayılma hacmini tespit için Bay bölgesine bir ekip gönderdiği aktarıldı.

Açıklamada, “Söz konusu ekip şu ana kadar Bay’da kolera tedavisi verilen 12 kliniği ziyaret etti. Ekip, koleranın yayılma sebeplerinin başında su ve gıda yoksunluğunun geldiğini, aynı zamanda virüsün bulaşmasını önleyici tedbirlerin yeteri kadar alınmadığını tespit etti. DSÖ, Bay’da 20’den fazla sağlık görevlisine, virüsten korunma ve hastalıkla mücadele eğitimleri verdi.” denildi.

Somali’de yaklaşık 6,2 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu, bunlardan 3 milyonunun “ciddi gıda yoksunluğu” çektiği vurgulanan açıklamada, “Kuraklık, çoğunluğu kadınlar ve 5 yaşından küçük çocuklara etki eden suyla bulaşan hastalıklara neden oluyor.” ifadelerine yer verildi.

Somali’de Kuraklık Nedeniyle “Ulusal Felaket” İlan Edilmişti

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için “ulusal felaket” ilan etmişti.

Fermacu, Somali’de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada ise ülkedeki “aşırı kuraklık” sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş, krizin çözümü için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapılmıştı.

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