“Somali’de 3 Ayda 343 Kişi Kolera Nedeniyle Hayatını Kaybetti”
Somali’de yıl başından bu yana 343 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kolera virüsünün yayılmasında kuraklığın etkili olduğu bildirildi.
AA’da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Somali’de virüsün yayıldığı bölgelerde 2017 yılının başından bu yana 13 bin kişinin koleraya yakalandığı, 343 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Virüsün Yayılmasının Sebepleri
Sayının geçen yıl aynı döneme oranla 5 kat arttığı ifade edilen açıklamada, verilere Somali Sağlık Bakanlığı’ndan ulaşıldığı kaydedilerek, bakanlığın DSÖ’nün desteğiyle koleranın yayılma hacmini tespit için Bay bölgesine bir ekip gönderdiği aktarıldı.
Açıklamada, “Söz konusu ekip şu ana kadar Bay’da kolera tedavisi verilen 12 kliniği ziyaret etti. Ekip, koleranın yayılma sebeplerinin başında su ve gıda yoksunluğunun geldiğini, aynı zamanda virüsün bulaşmasını önleyici tedbirlerin yeteri kadar alınmadığını tespit etti. DSÖ, Bay’da 20’den fazla sağlık görevlisine, virüsten korunma ve hastalıkla mücadele eğitimleri verdi.” denildi.
Somali’de yaklaşık 6,2 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu, bunlardan 3 milyonunun “ciddi gıda yoksunluğu” çektiği vurgulanan açıklamada, “Kuraklık, çoğunluğu kadınlar ve 5 yaşından küçük çocuklara etki eden suyla bulaşan hastalıklara neden oluyor.” ifadelerine yer verildi.
Somali’de Kuraklık Nedeniyle “Ulusal Felaket” İlan Edilmişti
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için “ulusal felaket” ilan etmişti.
Fermacu, Somali’de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.
Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada ise ülkedeki “aşırı kuraklık” sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş, krizin çözümü için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapılmıştı.
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Türkiye Suriye’de İslami Direniş Örgütleriyle Ortak Hareket Etmelidir
- Erdoğan'a 'Diktatör' Diyen Avrupa'ya Erdoğan da 'Faşist' ve 'Nazi' Der!
- Direnişçiler Hama Merkezinin 3 Km Yakınına Ulaştı
- ABD, Son Bir Haftada 400’den Fazla Sivili Katletti
- 17 Yıldır Tek Başına Yaşıyor
- "İsrail'in Kararı Lübnan'a Savaş İlanıyla Aynı Anlamda"
- Darbeci Akın Öztürk FETÖ’cüler Nezdinde ‘Büyük Patron’muş
- “YGS’ye Geç Kalanlar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Rapor Hazırlıyor”
- ABD, Vize Başvurularına “Sıkı Güvenlik İncelemesi” Getiriyor!
- Akdeniz'de Yeni Göçmen Faciası: 250 Ölü
- ABD’nin Avrupa Komutanı Mültecileri Suçladı
- AP Halk Oylaması İçin Gözlemci Göndermeyecek
- Direnişçiler Hama Merkezinin 3 Km Yakınına Ulaştı
- 17 Yıldır Tek Başına Yaşıyor
- Kırk Taklanın Ödülü
- PKK/PYD: Afrin'de Türkiye'nin Vurduğu Bölgeye Rus Askeri Konuşlandı
- Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'dan Sonra İdam Gelirse Onaylarım
- AB Komisyonundan Türkiye’ye Nota
- ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü
- İHH Yetimler İçin Burkina Faso’da
- İşgalcinin Timsah Gözyaşları
- DBP’nin Eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna Gözaltına Alındı
- Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim