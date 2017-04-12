“Somali Yarımadası’ndaki Açlık Krizi Devasa Boyutlarda”

»Ana Sayfa»Dünya
12.04.2017 15:40
“Somali Yarımadası’ndaki Açlık Krizi Devasa Boyutlarda”
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Adrian Edwards yaptığı basın açıklamasında, “2011 yılında Somali Yarımadası’nda meydana gelen kuraklık 260 bin kişinin hayatına mal oldu ve ölen çocukların yarısından çoğu beş yaşın altında.” dedi.

Afrika ve Orta Doğu’da meydana gelen kuraklığın yol açtığı açlık krizi sivil toplum örgütlerini ve yardım kuruluşlarını harekete geçirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı son 70 yılın en kurak döneminin yaşandığını açıklarken 20 milyon kişinin yaşadığı bölgede meydana gelen kuraklık sebebiyle ekinlerin kuruduğunu ve bir milyon kişinin açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Özellikle Somali, Nijerya, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkelerde yaşanan açlık krizinin toplu ölümlere yol açtığı bildiriliyor.

“Ölen Çocukların Yarısından Çoğu Beş Yaşın Altında”

Euro News’ta yer alan habere göre, BM Sözcüsü Adrian Edwards yaptığı basın açıklamasında, “Uluslararası kamuoyuna bir mesajımız var. 2011 yılında Somali Yarımadası’nda meydana gelen kuraklık 260 bin kişinin hayatına mal oldu ve ölen çocukların yarısından çoğu beş yaşın altında. Bu durumun bir daha yaşanmaması için çalışmalıyız.” diye konuştu.

Yetkililer daha şimdiden Güney Sudan ve Somali’de binlerce insanın yiyecek bulmak için evlerini terk ettiğini açıkladı. Afrika’nın boynuzu olarak bilinen Somali Yarımadası’nda yaşanan kuraklık, açlık krizi ve savaş sebebiyle her sene binlerce sivil hayatını kaybediyor.

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