“Somali Yarımadası’ndaki Açlık Krizi Devasa Boyutlarda”
Afrika ve Orta Doğu’da meydana gelen kuraklığın yol açtığı açlık krizi sivil toplum örgütlerini ve yardım kuruluşlarını harekete geçirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı son 70 yılın en kurak döneminin yaşandığını açıklarken 20 milyon kişinin yaşadığı bölgede meydana gelen kuraklık sebebiyle ekinlerin kuruduğunu ve bir milyon kişinin açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.
Özellikle Somali, Nijerya, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkelerde yaşanan açlık krizinin toplu ölümlere yol açtığı bildiriliyor.
“Ölen Çocukların Yarısından Çoğu Beş Yaşın Altında”
Euro News’ta yer alan habere göre, BM Sözcüsü Adrian Edwards yaptığı basın açıklamasında, “Uluslararası kamuoyuna bir mesajımız var. 2011 yılında Somali Yarımadası’nda meydana gelen kuraklık 260 bin kişinin hayatına mal oldu ve ölen çocukların yarısından çoğu beş yaşın altında. Bu durumun bir daha yaşanmaması için çalışmalıyız.” diye konuştu.
Yetkililer daha şimdiden Güney Sudan ve Somali’de binlerce insanın yiyecek bulmak için evlerini terk ettiğini açıkladı. Afrika’nın boynuzu olarak bilinen Somali Yarımadası’nda yaşanan kuraklık, açlık krizi ve savaş sebebiyle her sene binlerce sivil hayatını kaybediyor.
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Diyarbakır’daki Patlamanın Terör Saldırısı Olduğu Netleşti”
- İran Bir Daha Olursa Cevap Verecekmiş!
- Diyarbakır’daki Saldırıda 1 Ton Patlayıcı Kullanılmış!
- Diyarbakır’daki Patlamada Can Kaybı Sayısı 3’e Yükseldi!
- Akıllı Telefonlardaki Şifre Tehlikesi
- Akıllı Telefonların Pil Ömrünü Üçe Katlamanın Yolu Nedir?
- “Kimyasal Saldırıyı Rejim Yaptı, Şüphe Yok”
- Fars Milliyetçiliği ve Meşruiyet Krizi
- “Esed Yeniden Kimyasal Silah Kullanabilir”
- “Kansere Bağlı Ölümlerin Yüzde 22’si Tütünden”
- Rusya, İdlib’e Saldırdı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti!
- Şırnak’ta PKK’dan Ayrılan 4 Kişi Teslim Oldu
- İran Bir Daha Olursa Cevap Verecekmiş!
- Amasya’da Grup Yürüyüş’ten Ümmet Konseri
- Ali Bulaç da Dahil Eski Zaman Yazarları Hakkında 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi!
- Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
- Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Bir Yere Not Edelim, 17 Nisan’da Lazım Olur!
- Nuray Mert’in Ceyda Karan’a Dönüştüğünü Gösteren Lakırdılar!
- İstiklal Mahkemeleri Tutanaklarında 6. Cilt Tamamlanıyor
- Suriye’de 2 Rusya Askeri Daha Öldü
- Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
- Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim