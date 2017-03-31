Somali İçin Çağrı: Yardım Gelecekse Şimdi Gelmeli

Somali Kuraklıkla Mücadele Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Gurhan, “2,5 milyon kişi acil yardıma muhtaç. Somali halkı 2011 felaketinde kendilerini unutmayan Türkiyeli kardeşlerinden yeniden yardım eli uzatmasını bekliyor.” dedi.

Somali Kuraklıkla Mücadele Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Şeyh Nur Barud Gurhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle hastalık ve ölümlerin giderek arttığı Somali’de, ülkenin her yanından ölüm haberleri geldiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, “Aynı köyden 30-40 kişi 1 gün içinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. Eğer bir yardım gelecekse şimdi gelmeli. Aksi hâlde her şey için geç kalınmış olacak.” diyen Gurhan, ülkede durumun bir insani krize dönüştüğünü anlattı.

“Hayvancılığın Yüzde 80’i Bitmiş Durumda”

Somali’de kuraklığın en çok Bay, Lower Shabbe ve Juba Land bölgelerinde hissedildiğini belirten Gurhan, bölge halkının yaşam kaynağı olan Shabelle ve Juba nehirlerinin tamamen kuruduğunu dile getirdi.

Gurhan, “Ülke halkının yüzde 50’sinden fazlası hayvancılıkla ve tarımla geçiniyor. Kuraklık sebebiyle hayvancılığın yüzde 80’i bitmiş durumda. Köylerde, hayvanları ölen ve tarım alanları kuruyan insanlar hayatta kalabilmek için mecburen şehirlere göç ediyor.” diye konuştu.

Son Umutları Nisan Yağmuru

Ülkeye nisan ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yağmur yağdığını kaydeden Gurhan, şöyle konuştu:

“Eğer gelecek ay beklenen yağmur yağmazsa ülkede çok daha büyük bir felaket yaşanacak. Son iki yıldır yağmur yüzü görmeyen Somali halkını ciddi bir kriz bekliyor. Türkiye halkından, çok geç olmadan yardımlarını bekliyoruz. Nisanda yağmur yağsa bile toprak hemen yeşermeyecek, köylerden şehre göç eden binlerce kişinin geride kalan hiçbir şeyi yok. Hayvanları ölen, tarım arazileri kuruyan insanlar yeniden ayağa kalkabilmek için en az 6 ay dışardan gelecek yardıma muhtaç. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen insanlar zaten hasta durumda. Tıbbî destek ve sağlık hizmetine ihtiyacımız var.”

Aç ve Susuz Halk Çaresizce Ölümden Kaçıyor

Kuraklığın kriz derecesine ulaştığı Somali’de son 4 ayda, 300 binden fazla kişinin şehirlere göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

En çok göçün ve ölümün yaşandığı Bay bölgesindeki Baydova şehrinin Belediye Başkanı Abdullahi Ali Watiin de Kenya’nın kapatma kararı aldığı ve bir süre önce tahliyelere başladığı Dadaab Kampı’ndaki Somalili mültecilerin de Baydova’ya geldiklerini söyledi.

Watiin, şunları kaydetti:

“Şiddetli kuraklığın etkilediği bölgelerde yaşayan halk, temiz su bulamadığı için kirli su içmek ve bozuk gıda tüketmek zorunda kalıyor. Bu sebebten kolera ve ishal gibi salgın hastalıklar yayılıyor. Şehirden uzak köylerde salgın hastalıklardan ölen yüzlerce kişi var. Bunların birçoğu köylerinden çıkamadığı için daha hastanelere ulaşamadan öldü. Bay bölgesinde toplamda 700’den fazla kişi koleradan öldü.”