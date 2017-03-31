Somali İçin Çağrı: Yardım Gelecekse Şimdi Gelmeli
Somali Kuraklıkla Mücadele Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Şeyh Nur Barud Gurhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle hastalık ve ölümlerin giderek arttığı Somali’de, ülkenin her yanından ölüm haberleri geldiğini söyledi.
AA’da yer alan habere göre, “Aynı köyden 30-40 kişi 1 gün içinde salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. Eğer bir yardım gelecekse şimdi gelmeli. Aksi hâlde her şey için geç kalınmış olacak.” diyen Gurhan, ülkede durumun bir insani krize dönüştüğünü anlattı.
“Hayvancılığın Yüzde 80’i Bitmiş Durumda”
Somali’de kuraklığın en çok Bay, Lower Shabbe ve Juba Land bölgelerinde hissedildiğini belirten Gurhan, bölge halkının yaşam kaynağı olan Shabelle ve Juba nehirlerinin tamamen kuruduğunu dile getirdi.
Gurhan, “Ülke halkının yüzde 50’sinden fazlası hayvancılıkla ve tarımla geçiniyor. Kuraklık sebebiyle hayvancılığın yüzde 80’i bitmiş durumda. Köylerde, hayvanları ölen ve tarım alanları kuruyan insanlar hayatta kalabilmek için mecburen şehirlere göç ediyor.” diye konuştu.
Son Umutları Nisan Yağmuru
Ülkeye nisan ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yağmur yağdığını kaydeden Gurhan, şöyle konuştu:
“Eğer gelecek ay beklenen yağmur yağmazsa ülkede çok daha büyük bir felaket yaşanacak. Son iki yıldır yağmur yüzü görmeyen Somali halkını ciddi bir kriz bekliyor. Türkiye halkından, çok geç olmadan yardımlarını bekliyoruz. Nisanda yağmur yağsa bile toprak hemen yeşermeyecek, köylerden şehre göç eden binlerce kişinin geride kalan hiçbir şeyi yok. Hayvanları ölen, tarım arazileri kuruyan insanlar yeniden ayağa kalkabilmek için en az 6 ay dışardan gelecek yardıma muhtaç. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen insanlar zaten hasta durumda. Tıbbî destek ve sağlık hizmetine ihtiyacımız var.”
Aç ve Susuz Halk Çaresizce Ölümden Kaçıyor
Kuraklığın kriz derecesine ulaştığı Somali’de son 4 ayda, 300 binden fazla kişinin şehirlere göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.
En çok göçün ve ölümün yaşandığı Bay bölgesindeki Baydova şehrinin Belediye Başkanı Abdullahi Ali Watiin de Kenya’nın kapatma kararı aldığı ve bir süre önce tahliyelere başladığı Dadaab Kampı’ndaki Somalili mültecilerin de Baydova’ya geldiklerini söyledi.
Watiin, şunları kaydetti:
“Şiddetli kuraklığın etkilediği bölgelerde yaşayan halk, temiz su bulamadığı için kirli su içmek ve bozuk gıda tüketmek zorunda kalıyor. Bu sebebten kolera ve ishal gibi salgın hastalıklar yayılıyor. Şehirden uzak köylerde salgın hastalıklardan ölen yüzlerce kişi var. Bunların birçoğu köylerinden çıkamadığı için daha hastanelere ulaşamadan öldü. Bay bölgesinde toplamda 700’den fazla kişi koleradan öldü.”
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Hakan Albayrak’tan ‘Atatürk Yaşasaydı…’ Güzellemelerine Eleştiri
- Bylock'tan İhraç Edilen 5 Hâkim ve Savcı Göreve İade Edildi
- Barzani'den 'Bağımsızlık Referandumu' Açıklaması
- Fırat Kalkanı Maksadına Ulaştı mı?
- Toplumsal Düzen İçin Arayışlar: Semboller ve Simgeler
- İşgalci İsrail Polisi Filistinli Bir Kadını Katletti!
- PYD/PKK, Suriye’deki Mevcudiyetini Yarınlara Taşıyabilecek mi?
- Numan Kurtulmuş, Adil Öksüz ile İlgili Yeni Açıklama Talep Etti
- Suriyeliler ile İlgili Referandum Yalanı
- Adil Öksüz Son Telefon Görüşmesini 20 Temmuz'da Yaptı
- ABD Başkanı Trump, Kızını Danışmanı Olarak Atadı!
- İşgalci İsrail, Yeni Yerleşim Birimleri İnşa Edilmesini Onayladı!
- Hakan Albayrak’tan ‘Atatürk Yaşasaydı…’ Güzellemelerine Eleştiri
- “BM’den Esed Rejiminin Savaş Suçlarını Engellemesini Talep Ettik”
- Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
- CHP'li Gürsel Tekin Uçtu: Hayır Oranı %63’te
- YGS Birincisi Ahsen Kaya’nın Okulunun İsmi Yok mu?
- Demirtaş ve Zeydan Açlık Grevine Başlıyor
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Kerkük’teki Kürtçe ve Kürdistan Bayrağı Gerilimi Neyin İşareti?
- Bağcılar’da Maskeli Saldırgan Bir Müslüman Genci Katletti
- Meğer İran’ın Derdi ‘Komşularla İyi İlişki’ İçinde Olmakmış!
- Ailesinin Talebiyle "Ömer Halisdemir CHP'li" Haberlerine Erişim Engeli
- Hükümet Almanya'nın Türkiye’deki Tüm Faaliyetlerini İnceleyecek
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim