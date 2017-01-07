Sol Haber'in THY Eleştirisi Mizah Konusu Oldu

Sol Haber'in THY'ye dönük olarak yayınladığı kar yağışı temalı haber sosyal medya platformlarında mizah konusu oldu.

HAKSÖZ-HABER I Gökhan Ergöçün

Sol Haber'in bugün yayınladığı bir haberde, THY'nin kar yağışı ile mücadele etmesi gerektiği yerde alkol kısıtlamasına gittiği ifade edilirken bu haber sosyal medya platformlarında mizah konusu oldu. Habere ilişkin yorumlarda kar yağışı ile alkol kısıtlaması arasındaki farka anlam verilemedi.

Çeşitli kullanıcıların Sol Haber'e ithafen yazdığı iletilerde THY'nin kar yağışı ile nasıl mücadele edeceği sorulurken sıradışı mizahi çözümler de üretildi.

Haber paylaşımının altına "Kar yağışıyla nasıl baş edilmesini önerirsiniz? Güneşi biraz yakınlaştırmayı düşündüm ama Küresel ısınma riski taşıyor.", "muhalefet et de meseleye karı niye katıyorsun laylon mu çeksinler pistin üstüne", "Türkiyenin üstüne naylon germeyip kar ve yağmurdan dolayı insanları zor durumda bırakan akp istifa" gibi iletilerle mizahi çözümler üreten kullanıcılar yer yer Sol zihniyeti eleştiren ifadeler de kullandı.

Sol Haber'in konuya ilişkin yaptığı bir diğer haberde ise THY uçuşlarının hava muhalefeti sebebiyle İstanbul'dan Antalya'ya yönlendirildiği ve personel ile yolcuların çeşitli zorluklar yaşadığı ifade edildi.

İlgili mevzuat konuya ilişkin "Bilette belirtilen son varış yerinin hava taşıma işletmesi tarafından zorunlu bir sebeple değiştirilerek uçuşun farklı bir havaalanında sonlanması durumunda , hava taşıma işletmesi, yolcuları bilette belirtilen son varış yerine en kısa sürede mümkün olan ulaşım olanaklarını kullanmak suretiyle ulaştırılmasını sağlamak zorundadır." dediği halde haberde uçuşların en başından iptal edilmesi gerektiği iddia edildi. Sol'un hangi mevzuat ve bilgiye dayanarak suçlamada bulunduğu ise merak konusu oldu.

Doğal bir afet sebebiyle mağduriyet yaşayan tüm yolcu ve personele geçmiş olsun dileklerimizi bildirirken, ilgili haberi ve yorumları, ayağına her değen taşın failini aynı bilen Sol'un ve yayın organlarının komik bir örneği daha olarak okurlarımıza sunuyoruz.

İlgili Haber Metni:

"Kar yağışıyla baş edemeyen THY, kısa dış hatlarda alkolü sınırlamakla meşgul

THY, kısa dış hat uçuşlarında bazı alkollü içecekleri servis etmeyecek.

Geçtiğimiz hafta kısa olan bazı uçuşlarda ikram değişikliğine giden Türk Hava Yolları'nda (THY), ekonomi uçuşlarında verilen soğuk servis yerine iç hatlarda sunulan sıcak sandviç ile kek yüklemesi başladı. THY, dünden itibaren sunduğu içecek sayısında da kısıtlamaya gitti.

kokpitaero'nun haberine göre, iç hat uçuşlarında ekonomi sınıfında yolculara verilen domates suyu, gazoz, elma suyu ikramdan kaldırıldı.

KISA DIŞ HATLARDAN BAZI ALKOLLÜ İÇECEKLER ÇIKARILDI

İç hat seferlerinde ekonomi sınıfında alkollü içecek servis etmeyen THY, bir süre önce soğuk ikram yerine vermeye başladığı sıcak sandviç ve kek uygulamasıyla içecekler konusunda da değişikliğe gitti. Buna göre kısa dış hat seferlerinde içecek mönülerinden gazoz, buzlu çay, tonik, kola gibi alkolsüz içeceklerin yanı sıra viski, votka, rakı ve cin de kaldırıldı.

Yeni uygulamayla kısa mesafeli dış hat seferlerinde yerli ve yabancı olmak üzere iki çeşit kırmızı-beyaz şarap ile bira yükleniyor. Business class’ta ise standart alkollü içecek servisi gerçekleştiriliyor. Bu içeceklerin sayıları için de detaylı ölçümler gerçekleştirileceği ve 'talebe göre' yükleme yapılacağı belirtiliyor.

THY’NİN KISA DIŞ HAT UÇUŞLARI HANGİLERİ?

THY'nin kısa dış hat uçuşları şöyle; Soçi, Beyrut, Köstence, Bükreş, Selanik, Karadağ, Atina, Odesa, Dubrovnik, Kherson, Priştina, Üsküp, Tiran, Belgrad, Cluj, Dnipropetrovsk, Kiev, Saraybosna, Sofya, Varna, Astrahan, Budapeşte, Erbil, Hurghada, Ljubljana, Nahçıvan, Prag, Salzburg, Varşova, Bağdat, Batum, Graz, Süleymaniye, Lviv, Napoli, Rostov, Tiflis, Zagrep, Bologna, Kahire, Bakü, Oblasti, Malta, Necef, Şarm el Şeyh, Moskova Vnukovo, Katanya, İskenderiye, Kösice, Minsk, Zaporijya, Stavropol, Vilnius.

Kurumun uzun süredir alkol servisi yapmadığı kısa dış hat uçuşları ise; Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Necef, Kahire, İskenderiye'yi kapsıyor."

Habere sosyal medya platformu Twitter üzerinden gelen yorumlar: