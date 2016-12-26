Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde

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26.12.2016 14:14
Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
Halkevleri mensubu bir grup sol-faşist Ankara metrosunda bir vatandaşa "Türkiye'de ben Müslümanım diyemezsin" diyerek saldırdı.

Halkevleri üyesi bir grup, hareket halindeki metroda bulunan yolculara bildiri okumaya kalkıştı. Bunun üzerine duruma tepki gösteren metrodaki bazı yolculara metrodaki diğer bazı yolcular sol-faşistlerle birleşerek çirkin sözlerle sataştı. Ensonhaber sitesinin yer verdiği video-haberde zaman zaman tartışma yaşandığı görünürken bir vatandaş polise metroda terör propagandası yapıldığını ihbar etti. İlerleyen dakikalarda ise aynı kişiye saldırıldı.

 

"BU ÜLKEDE BİZ MÜSLÜMANIZ DİYEMEZSİN!"

Vatandaşın tepkisini sürdürmesi karşısında Sol-faşistler, "Burası İslam ülkesi" diyen vatandaşın üzerine yürüyerek, "Sen bu ülkede 'Biz Müslümanız, burası İslam ülkesi diyemezsin. Burası laik bir ülke'" diye tehdit etti.

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