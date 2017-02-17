Sokak Lambalarını Onarmaya Giden Aracı Yaktılar!

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17.02.2017 11:30
Sokak Lambalarını Onarmaya Giden Aracı Yaktılar!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde sokak lambalarını onarmaya giden Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’ye (DEDAŞ) ait platformlu kamyonet, 3 kişi tarafından durdurulduktan sonra benzin dökülerek ateşe verildi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’den (DEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, sokak aydınlatma lambalarını onarmak için dün bir ekip platformlu kamyonetle Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi’ne gitti.

AA’nın aktardığına göre, arızayı gideren, eksik olan aydınlatma lambalarını tamamlayan ekibin bulunduğu aracın önü saat 12.45 sıralarında 23-25 yaşlarındaki 3 kişi tarafından kesildi.

Araçta bulunan 3 çalışanı aşağıya indiren söz konusu kişiler, hakaret ettikten sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi.

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