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Söğüt Kaymakamı FETÖ'den Gözaltına Alındı

Söğüt Kaymakamı FETÖ'den Gözaltına Alındı

​​​​​​​Bilecik'te, FETÖ’ye yönelik operasyonda Söğüt Kaymakamı Sönmezay gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince görevi sırasında gözaltına alındı. Evinde de arama yapılan Sönmezay, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, Sönmezay'ın yerine Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu'nun geçici olarak atandığı öğrenildi.

Sönmezay, 2015'te Söğüt Kaymakamlığı görevine atanmıştı.

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