“Soğuktan Şikâyetçi Değiliz, Yeter ki Evimize Aş Götürelim”

»Ana Sayfa»Dünya
07.01.2017 12:44
“Soğuktan Şikâyetçi Değiliz, Yeter ki Evimize Aş Götürelim”
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Van’ın Gürpınar ilçesinde dondurucu soğuğa rağmen ekmek parası için çalışan çatı işçisi Yılmaz, “Soğuktan şikâyetçi değiliz. Yeter ki iş olsun, evimize aş götürelim.” dedi.

Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Van’ın Gürpınar ilçesinde çatı işçileri, dondurucu soğuğa rağmen evlerine ekmek parası götürmek için çaba sarf ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede yeni binalar ile fırtınadan zarar gören binaların çatılarını yapan işçiler, açık havada tenekelerin içinde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

“Evde Ekmek Bekleyen Bir Ailem Var”

İşçilerden 5 çocuk babası Haci Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır ekmek parası için binaların çatılarını yaptığını söyledi.

Kış mevsiminde genellikle çalışmayı tercih etmediklerini ancak bazen mecbur kaldıklarını anlatan Yılmaz, “Geçim derdi olunca soğuğa aldırmadan çocuklarımın rızkı için çalışmak zorunda kalıyorum. Evde ekmek bekleyen bir ailem var. Çocuklarımın okul ihtiyaçları var. Şartlar ne olursa olsun bir şekilde onların ihtiyaçlarını karşılamalıyım. Bu yüzden soğuk hava bazen çok önemli olmuyor.” dedi.

Yılmaz, soğuk hava nedeniyle oldukça sıkı giyindiklerini, bunun da çalışırken rahat hareket etmelerini engellediğini dile getirdi.

“Hayatımızı Bir Şekilde Devam Ettirmek Zorundayız”

İşçilerden Mehmet Salih Yılmaz ise üniversite mezunu olduğunu ancak başka iş bulamadığı için yaklaşık 5 yıldır çatı işinde çalıştığını belirtti.

Genelde çatılarda 5 kişilik ekiple çalıştıklarını anlatan Yılmaz, “Hepimiz evliyiz. Benim iki çocuğum var. Bu işten ekmek parası kazanıyoruz. Soğuk havalarda tenekede yaktığımız ateşte ısınıyoruz. Soğuktan şikâyetçi değiliz. Yeter ki iş olsun evimize aş götürelim. Hayatımızı bir şekilde devam ettirmek zorundayız.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Washington, Türkiye’de Artan ABD Karşıtlığından Rahatsız Olmuş!06 Ocak 2017 Cuma 16:42
  • “ABD ve Almanya’da 10 Haberden 9’u İslâm Karşıtı”06 Ocak 2017 Cuma 11:10
  • Çalışanlar ‘Yapay Zekâ’ Kurbanı06 Ocak 2017 Cuma 09:58
  • Guantanamo’dan 4 Tutuklu Daha Gönderildi06 Ocak 2017 Cuma 09:08
  • Fransa’da Mültecilere Yardım Eden Çiftçi Yargılanıyor!05 Ocak 2017 Perşembe 16:36
  • Galler'de Müslüman Kadına Sözlü Saldırıya Para Cezası05 Ocak 2017 Perşembe 12:16
  • ABD Ordusunda Başörtüsü ve Sakal Düzenlemesi05 Ocak 2017 Perşembe 10:32
  • ABD, El Bab'da Yardım İçin PYD'yi Şart Koştu04 Ocak 2017 Çarşamba 23:38
  • Obama Sosyal ve Ekonomik Eşitsizlikleri Gideremedi04 Ocak 2017 Çarşamba 14:28
  • Üsküp’te 5 Avro İçin Günde 10 Saat Araba Çekiyor!04 Ocak 2017 Çarşamba 12:43
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim