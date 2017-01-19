Soğuk Kış Günlerinde Evsizleri ‘Isıtacak’ Talimat

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19.01.2017 16:32
Soğuk Kış Günlerinde Evsizleri ‘Isıtacak’ Talimat
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, 81 il valiliğine yolladığı genelgeyle soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan, evsiz, kimsesiz vatandaşların tespit edilerek misafirhaneler, otel veya pansiyonlara yerleştirilmesine yönelik talimat verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz ve kimsesizlerin tespit edilmesi, bu durumdaki kişilerin kamu misafirhanelerine, buralarda yer olmaması durumunda ise otel ve pansiyonlara yerleştirilmesi için 81 ildeki valiliklere talimat verdi.

Türkiye genelindeki tüm valiliklere, ağır kış şartlarında sokakta yaşayan evsiz vatandaşların barınma, temizlik, temel gıda ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Kaya imzasıyla genelge yollandı.

Kaya, AA muhabirine genelgeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Soğuk kış günlerinde kimse sokakta kalmasın, herkes sıcak bir çatı altında olsun diye valiliklerimize genelge yolladık.” dedi.

“Yer Yoksa Otellerde Barındırılacak”

Türkiye’nin 81 ilinde sokakta yaşayanların artık “sıcak bir çatı altında” olacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız sıcak bir çatı altında olacak, kimse sokakta kalmayacak. 81 ilde valiliklerimiz bunu uygulayacak. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’miz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’mızın ortak çalışmasıyla birlikte soğuk kış günlerinde sokakta kimse kalmayacak.”

Fatma Betül Sayan Kaya, açıklamasında, “Daha önceden valilikler, belediyeler, yerel ölçekte kısmî uygulamalarla ve imkânları el verdiğince bu durumdaki vatandaşlarımızın misafirhanelerde barınmalarını sağlıyorlardı. Bundan sonra 81 vilayetimizde soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız misafirhanelerde, buralarda yer yoksa da otellerde barındırılacak.” ifadelerini kullandı.

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