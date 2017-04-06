SMDK'dan Rejim Uçaklarına Yasak Çağrısı
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimine ait uçakların Suriye semalarında uçmasının yasaklanması gerektiğini belirtti.
SMDK, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak "Bir an önce rejim uçaklarının Suriye semalarında uçmasının yasaklamasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.
Rejimin saldırılarının ve terör suçları dosyasının bir an önce Uluslararası Ceza Mahkemesine yönlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, rejimin elindeki tahrip gücü yüksek silahların yok edilmesi ve rejime silah desteğinin kesilmesi talep edildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Böyle bir kararın alınmasında yaşanacak gecikme veya engelleme, daha çok sivilin hedef alınması ve ölmesi anlamına gelecektir. Terörist grupların ve işgal güçlerinin ülkeden çıkmasını sağlayacak ve bu suçların işlenmesini engelleyecek tek şey siyasi geçiştir."
SMDK Başkan Yardımcısı Abdulhakim Beşşar, dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında "muhaliflere ait silah deposunun hedef alındığı" yönündeki iddiaları yalanlamıştı.
Beşşar Esed rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil kimyasal maddeden etkilenmişti.
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?
- Trump, Putin ve Tüm Zalimlere!
- İdlib’de Gerçekleşen Katliam Van’da Lanetlendi
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Batman’da Protesto Edildi
- Haksöz Dergisinin Nisan 2017 Sayısı Çıktı!
- Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye’ye Aba Altından Sopa Gösterdi
- Kocaeli Özgür-Der’e OHAL’i İhlal Yargılaması!
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- İdlib'te İkiz Çocuklarını Kaybeden Babanın Feryadı
- ABD’den Teşvik Rusya’dan Destek, Esed'ten Katliam
- “Esed’in Kimyasal Silah Kullandığı Tespit Edildi”
- Rotary Kulübünde Bir Molla
- Suriye Konferansı’nda 6 Milyar Dolar Bağış Sözü Verildi
- BM'den Suriye'de 72 Saatlik Ateşkes Çağrısı
- Halkın Cebinden Halka Hizmet mi?
- Kocaeli Özgür-Der’e OHAL’i İhlal Yargılaması!
- Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
- Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap
- Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"
- Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
- Kılıçdaroğlu Gaziantep’te “Evet” Çadırını Ziyaret Etti
- İdlip’teki Kimyasal Katliam Bingöl’de Telin Edildi!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim