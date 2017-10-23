SMDK'dan 'Doğu Guta'da Abluka Kalksın' Çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejiminin ve destekçilerinin başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesine uyguladığı askeri ablukanın son bulması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yaptı.

SMDK, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Şam'da Esed rejiminin ve destekçilerinin yaklaşık 5 yıldır askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya uygulanan ablukanın kaldırılmasını istedi.

Doğu Guta bölgesinde 350 binden fazla sivilin açlık ve hastalıkla mücadele ettiği dikkat çekilen açıklamada, muhaliflere bağlı geçici hükümet kurumları ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bölge halkının ihtiyacını karşılamakta zorlandığı belirtildi.

Açıklamada, abluka ve saldırılar yüzünden ilaç stoklarının tükenmesi ve sağlık merkezlerini servis dışı kalması nedeniyle içeride sağlık sorunu yaşayan binlerce kişinin durumlarının kötüleşeceğine vurgu yapıldı.

Uluslararası topluma seslenen SMDK açıklamasında, "BM, Doğu Guta'da yaşanan acılara karşı sorumluluğunu yerine getirerek Doğu Guta ve diğer bölgelerdeki ablukayı kaldırtmalıdır." ifadelerine yer verildi.

"Rusya da sorumlu"

SMDK basın sorumlusu Ahmet Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamda, ablukanın son bulması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ramadan, "BM yetkililerine Doğu Guta'daki sivillere uçaklarla havadan yardım atılması için talepte bulunduk." dedi.

Ramazan, SMDK'nın BM'ye, Doğu Guta'ya uygulanan ablukanın BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki insani yardımların girişine ilişkin bendine uygun olmadığını anımsatan bir not ilettiklerini dile getirdi.

Doğu Guta ablukası konusunu iki gün önce de İstanbul'da Suriye'nin dostlarını oluşturan 17 ülkenin dikkatine getirdiklerini belirten Ramadan, "Ablukanın tek sorumlusu rejim değil. Rusya da rejime uluslararası koruma sağlıyor." ifadelerini kullandı.

AA