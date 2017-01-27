SMDK, Lavrov ile Görüşmeyecek
SMDK’nın Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile “Suriyeli muhalifler” arasında yapılması planlanan toplantıya katılmayacağı bildirildi.
Suriye Ulusal Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), 27 Ocak’ta Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile “Suriyeli muhalifler” arasında yapılması planlanan toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.
Sputnik’te yer alan habere göre, koalisyon tarafından yapılan açıklamada, “Davet, SMDK Başkanı Anas el-Abd, yardımcısı Abdulhekim Beşşar ve siyâsî büro üyesi Hadi el-Bahr’a gönderildi. Bu kişiler toplantıya katılmayacak.” dendi.
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