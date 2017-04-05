SMDK, “İdlib’de Silah Depoları Vuruldu” İddiasını Yalanladı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) dün İdlib’in Han Şeyhun beldesine düzenlenen hava saldırısında “muhaliflere ait silah deposunun hedef alındığı” yönündeki iddiaları yalanladı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Abdulhakim Beşşar, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, “Beşşar Esed rejiminin silah deposunu bombaladığını iddia edenler var. Bu doğru değil. Rejim uçaklarının bombardımanının ne yaptığına ve ölen çocuklara ait görüntüler var.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, bu katliamı gerçekleştiren, emri veren ve destekleyenlerin tümünün yargılanması gerektiğini vurgulayan Beşşar, “Bu kararın çıkmasını erteleyenler veya engel çıkaranlar, suça ortak olmuş sayılacaktır. Eğer uluslararası toplum daha önce olduğu gibi bu sefer de olaya yaklaşımında başarısız olursa güçlü şekilde bu suça karışmış olacaktır.” diye konuştu.

“ABD’nin Yeni Yönetimi de Hiçbir Şey Yapmadı”

Saldırının ardından ABD’den yapılan “Esed rejiminin bu hain eylemleri, önceki (Barack Obama) yönetimin zayıflığının ve kararsızlığının bir sonucudur.” şeklindeki açıklamaya ilişkin ise Beşşar şunları söyledi:

“Bu doğru. Ancak ABD’nin yeni yönetimi de Suriye konusunda hiçbir şey yapmadı. Olaylara seyirci kaldı. Yaptığı açıklamalar da rejime katliam işleme fırsatı verdi. Soruşturmalar, rejimin şu ana kadar 3 kez kimyasal silah kullandığını ispat etti. Bu da son katliam olmayacaktır.”

“Uluslararası Bir Komiteye Eşlik Etmeye Hazırız”

“Kimyasal saldırıya hedef olan bölgede incelemelerde bulunacak uluslararası bir komiteye eşlik etmeye hazırız.” diyen Beşşar, “Ancak rejim uçaklarının onları da hedef almayacağını garanti edemeyiz.” ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumdan yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyen Beşşar, “BM’nin 7’nci faslı şu an uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacak? Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin görevi nedir? Bunun gibi suçluları yargılamak değil mi?” diye konuştu.

SMDK Başkan Yardımcısı ayrıca Suriye’de sivillerin korunması için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebini yineledi.