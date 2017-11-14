SMDK, Halep'teki Pazar Katliamından Rusya'yı Sorumlu Tuttu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesinde pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısını kınadı.

Muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, Etarib'e dün akşam üstü yapılan hava saldırısını kınayan yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "SMDK, işgalci Rus uçaklarının Etarib'de bir pazar yerine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

SMDK açıklamasında, "katliam" olarak nitelendirilen saldırıya ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Ruslar gündüz saatlerinde hiçbir askeri grubun olmadığı, sivil bir konseyin ve yerel bir polis teşkilatının kontrolünde sivillerin yoğun olduğu pazarı bombalıyor. SMDK, Rusya'yı, Suriye'ye askeri müdahalesinin ardından, ülkede işlediği savaş suçlarından sorumlu tutuyor. Ayrıca Esed rejiminin suçlarından, katliamlarından ve kimyasal silah kullanımından onları sorumlu görüyoruz."

SMDK, BM'yi saldırıyı kınamaya ve sivillerin korunması için adım atmaya davet etti.

Halep ilinin batısındaki Etarib'de pazar yerine dün akşam saatlerinde düzenlenen 3 hava saldırısında en az 53 kişi hayatını kaybetmiş, 60'dan fazla kişi yaralanmıştı.