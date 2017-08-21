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“Sizlere Gözyaşları ile Veda Ediyorum”

“Sizlere Gözyaşları ile Veda Ediyorum”

Bugün, Doğu Ğuta’da gerçekleştirilen büyük kimyasal katliamın 4. yıl dönümü. Bir gecede 1400'e yakın insanın katledildiği ve 10.000'den fazlasının sarin gazından etkilendiği 21.08.2013 katliamı…

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Doğu Ğuta’daki kimyasal silah katliamına şahit olup, anne-babası ile kızkardeşini şehit veren çocuklardan biri Ebu’l-Berâ’nın dilinden “Sizlere gözyaşları ile veda ediyorum” neşidi.

Video klibi hazırlayan kuşatma altındaki Doğu Ğuta’nın Dûma beldesinde devrim sürecinde kurulan Sayhatu Hurriye / Hurriyet Haykırışı Grubu.

 

Kaynak: Levent Kemal  / Medium.com

 

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