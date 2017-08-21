“Sizlere Gözyaşları ile Veda Ediyorum”
Bugün, Doğu Ğuta’da gerçekleştirilen büyük kimyasal katliamın 4. yıl dönümü. Bir gecede 1400'e yakın insanın katledildiği ve 10.000'den fazlasının sarin gazından etkilendiği 21.08.2013 katliamı…
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Doğu Ğuta’daki kimyasal silah katliamına şahit olup, anne-babası ile kızkardeşini şehit veren çocuklardan biri Ebu’l-Berâ’nın dilinden “Sizlere gözyaşları ile veda ediyorum” neşidi.
Video klibi hazırlayan kuşatma altındaki Doğu Ğuta’nın Dûma beldesinde devrim sürecinde kurulan Sayhatu Hurriye / Hurriyet Haykırışı Grubu.
Kaynak: Levent Kemal / Medium.com
Etiketler : Doğu Guta, kimyasal katliam
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