Doğu Ğuta’daki kimyasal silah katliamına şahit olup, anne-babası ile kızkardeşini şehit veren çocuklardan biri Ebu’l-Berâ’nın dilinden “Sizlere gözyaşları ile veda ediyorum” neşidi.

Video klibi hazırlayan kuşatma altındaki Doğu Ğuta’nın Dûma beldesinde devrim sürecinde kurulan Sayhatu Hurriye / Hurriyet Haykırışı Grubu.

Kaynak: Levent Kemal / Medium.com