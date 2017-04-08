Size de Bu Yakışır!

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08.04.2017 11:04
Size de Bu Yakışır!
ABD’nin İdlib’deki kimyasal saldırı sonrası Esed canisine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hamlesi, emperyalist Rusya’nın Türkiye’deki yerli işbirlikçilerini çok germiş. Bunlardan Vatan grubu Rusya ve Esed ile biat tazelemeye hazırlanıyormuş.

HAKSÖZ-HABER

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve ek olarak Türkiye-Rusya yakınlaşmasını müteakip sesi daha fazla duyulmaya başlanan Vatan grubu, Suriye kasabı Esed ve hamisi Rusya ile dayanışmak için ABD konsolosluğuna yürüyecekmiş!

Halkına karşı sistematik kıyımlar gerçekleştirmekten geri kalmayan Esed despotu ile üstelik de kimyasal katliamla gündemde olduğu bir süreçte dayanışmak ve onun arkasındaki Rusya’ya biat tazelemek Vatan tipi Ulusolculara yakışmadı da değil hani!

Bahadır Kurbanoğlu’nun kişisel Twitter hesabında dediği gibi;

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