Siz Demiştiniz Değil mi?

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
23.12.2016 03:15
Siz Demiştiniz Değil mi?
Rusya ve İran’ın Moğolları kıskandırırcasına ezip geçtikleri bir ülke ve halkın üzerine “biz demiştik, nasıl da çıktı dediğimiz” sırıtışlarıyla kimileri bir haklılık, büyüklük ve bilmişlik payesi çıkarmaya yelteniyor kendilerine…

Kenan Alpay’ın yorumu:

Zamanında Esed rejimiyle saflar sıklaştırılsaydı sonuç böyle olmazdı elbet. Gecikmeli de olsa İran’ın sahaya on binlerce askerle girip Suriye’yi baştan sona katliam ve tehcir politikalarıyla işgale kalkıştığı günlerde uyanmamız gerekirdi. Hadi diyeli o zaman uyanamadık, hiç değilse Rusya’nın sadece 71. 000 hava saldırısıyla başta hastaneler, fırınlar, camiler, okullar olmak üzere bombalarla Suriye’yi harabeye çevirdiği vakitler yumuşak bir u dönüşü yapılsaydı bari.

Amerika’nın Suriye’de PKK-PYD kantonları üzerinden Türkiye’yi güneyden kuşatma projesi İslamcı muhalifleri vurarak Esed rejimini kollayarak ilerlerken de mi aklımız başımıza gelmedi yoksa! Avrupa’nın bizi mültecilerle boğmaktan ve Gezi’den PKK’nın bombalı saldırılarına değin gayet modern tuzaklarının hedefi olduktan sonra da ayılamamış olmak ne fena! Atatürkçü diplomasinin temelini teşkil eden, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere bütün dünyanın takdirini kazanan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” çizgisinden sapmakla orta doğu bataklığına saplanmak arasındaki doğrusal bağlantının acı faturaları aşırı derecede nasıl da kabarıyor şimdilerde. Bakın “Esed yine Esad olacak”, iyi geçinin demiştik. Yok, yok bundan sonrasına dair hiç ümit yok, her şey daha kötü olacak, kesin!

Yazının Devamı >>>

Etiketler: , , , , ,
Diğer Haberler
  • İslam ve İran Birbirinin Neresine Düşüyor?18 Aralık 2016 Pazar 20:29
  • Vahdet Söylemi ve İran’ın Katliamlarına Sessiz Kalmak!18 Aralık 2016 Pazar 19:49
  • PKK’ya Dur Demek Yerine Hükümete Barış Çağrısı Yapmak17 Aralık 2016 Cumartesi 16:38
  • “İran, Suriye’yi İşgal Etmek İçin Savaşıyor”17 Aralık 2016 Cumartesi 14:24
  • “Yezid’i, Kerbela’yı Merak Edenler Halep’e Baksın”17 Aralık 2016 Cumartesi 12:58
  • Düşen Sadece Halep Değil16 Aralık 2016 Cuma 21:02
  • İran ve Rusya’nın Zaferi mi?16 Aralık 2016 Cuma 15:57
  • Ağıt Yakmayı Geçip, Özeleştiri Yapmak!16 Aralık 2016 Cuma 11:55
  • Halep’in Ardından Timsah Gözyaşları Dökenler!16 Aralık 2016 Cuma 01:14
  • “Tavşanlara Ateş Edebiliyorsam, Baasçılara da Ateş Edebilirim”15 Aralık 2016 Perşembe 20:20
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim