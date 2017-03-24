Siyonistlerin İHH İftirasına Türkiye’nin Sessiz Kalması Yakışmadı
Hakan Albayrak / Karar Gazetesi
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, geçen Pazartesi günü (20 Mart 2017) Twitter hesabından şöyle bir açıklama yaptı:
“TİKA’nın Gazze başkanı, HAMAS’a yardımdan tutuklandı. Uluslararası yardımları teröre kanalize etmek, HAMAS terörünün sıkça başvurulan bir enstrümanı haline geldi. Türkiye, uluslararası yardım paralarının Türk terör grubu İHH’nın yardımıyla HAMAS tarafından çalınmasının son kurbanı.”
Ertesi gün (21 Mart 2017) Hamas lideri -eski Filistin Başbakanı- İsmail Heniye’nin TİKA ve İHH’ya teşekkür ettiği bir video da paylaştı Nahshon. Mezkûr kuruluşların teröre alet olduğunun deliliymiş bu video.
Recep Tayyip Erdoğan’la İsmail Heniye’yi el ele gösteren videolar da var; onları da paylaşmayı düşünüyor mu İsrail Dışişleri Sözcüsü? Nahshon ve dolayısıyla İsrail’in mantığına göre Erdoğan da teröre alet oluyor!
***
İHH, evvelki gün, Nahshon’un Twitter taarruzuyla alâkalı bir açıklama yayımladı. Bu açıklamada, TİKA’nın Gazze temsilcisinin tutuklanması meselesine de ışık tutuluyor.
Okuyalım:
TİKA Gazze Ofisi Personeli Mohammed Mortaja (Muhammed Murteca), her türlü resmi prosedürü ve resmi izinler alınarak (İsrail tutuklamak için bu resmi onayı vermiş desek yeri var) Türkiye’ye eğitim semineri için gelecekken 12.2.2017 tarihinde İsrail Erez sınırı kapısında tutuldu. Murteca, İsrail İstihbarat Birimleri tarafından avukat görüşme yasağı, medya sansürü uygulanarak hiçbir bilgi ve açıklama yapılmadan bugüne kadar tutuldu ve günlerce sorgulandı. Evli ve 4 çocuk babası olan Murteca, 2012 yılından bu yana TİKA için yardım görevlisi olarak çalışıyordu.
İsrail, açıklanan iddianame ile bugün (21.03.2017 tarihinde) Murteca hakkında “teröre destek” sağladığı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. İddiaya göre TİKA görevlisi Murteca’nın Gazze’de hazırladığı listedeki muhtaçların aile fertleri, Hamas’ın askeri kanadına üyeler. Ancak iddianamede muhtaçlara verilen bu yardımların askeri güçler tarafından nasıl kullanıldığına dair bir veri yok. Aynı iddianamede İHH İnsani Yardım Vakfı da Gazze’deki yardımlarından dolayı suçlanıyor. İHH Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya, Hamas Lideri İsmail Haniye ile iletişim kurmak ve nakdi yardım yapmak şeklinde Hamas’a destek verdiği yani teröre destek verdiği gerekçesiyle suçlanıyor. Murteca’nın tutulduğu günlerde Mehmet Kaya’yı tutmak üzere bir oyun oynayan İsrail İstihbaratı, kendisini Erez sınır kapısına çağırmıştı. Ancak Mehmet Kaya gitmediği için tutuklanmaktan kurtuldu. Gelişmeler böyleyken Murteca’nın tutuklama kararı verilmesi ile aynı sıralarda İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Türkiye, Gazze’ye yapılan uluslararası yardım paralarının terör grubu İHH’nın yardımıyla Hamas tarafından çalınmasının son mağdurudur” şeklinde bir beyan yayınladı.
Öncelikle TİKA personeli ve yardım görevlisi Muhammed Murteca’nın haksız ve hukuksuz şekilde yakalanmasında ve şimdi de süresiz bir şekilde tutuklanmasından dolayı büyük bir üzüntü ve endişe içerisindeyiz. İddialara ise şaşkın değiliz. Zira İsrail’e göre “Gazze’de yaşayan tüm halk teröristtir ve Gazze’ye yardım eden herkes teröre destek vermektedir.” Gazze’de yaşayan sivil halkın defalarca bombardımanlarla ve en nihayetinde ölümcül abluka ile cezalandırılmasının sebebi İsrail’in Hamas’ı terörist kabul etmesi değil midir? Öte yandan şunu da biliyoruz ki sadece TİKA veya İHH değil UNRWA gibi Birleşmiş Milletler kurumları ve birçok uluslararası yardım teşkilatına bu suçlamalar yapılmıştır.
Ancak tuhaf olan şudur ki; bu olay, İsrail’den izin ve onay alarak geçerken bir Türkiye personelinin tutulması ve hem de bu olayın Türkiye - İsrail anlaşmasından sonraki normalleşmiş (!) süreçte gerçekleşmiş olmasıdır...
İsrail çok iyi bilmektedir ki; İHH hakkında yaptığı tüm takiplere rağmen bir hukuksuzluk bulamamış ve İHH’yı taşeronları eliyle engelleyememiştir. İHH’nın sadece Gazze faaliyetleri değil tüm yardım faaliyetleri uluslararası hukuk standartlarına uygundur. Bu alanda dünyadaki en iyi sistemi kurmuş, kurumsallaşmasını gerçekleştirmiş sivil kurumlardan biridir. Sadece İHH’nın Filistin, Kudüs konusunda durduğu yer ve cesareti İsrail için terör suçlamasına yetmektedir...
Biz bu vesileyle tüm insani yardım kuruluşlarını, insan hakları örgütlerini, insani yardım görevlilerini Murteca ile dayanışmaya çağırıyoruz. Bir Türkiye personeli olan ve mazlum Filistin halkına yardım eden Murteca’nın derhal serbest bırakılması için tüm ilgili, etkili ve yetkilileri çaba göstermeye davet ediyoruz. Ayrıca Türkiyeli avukatları da adil yargılanma ile ilgili vahim bir karnesi olan İsrail mahkemelerinde Murteca’nın hukukunun korunması için duruşmasına gözlemci olarak katılmasının önemini hatırlatmak istiyoruz.
***
Türkiye devletine doğrudan bir suçlama yöneltmeyen, hatta Türkiye’nin mağduriyetinden dem vuran İsrail, besbelli ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin Muhammed Murteca ile İHH’ya sahip çıkmaktan geri durmasını temin etmeye çalışıyor. Devlet büyüklerimiz bu oyuna gelmemeli.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu’nun dünkü açıklamasında Muhammed Murteca konusu işlenirken İHH’nın uğradığı iftiraya hiç değinilmemesi, Türkiye’nin şerefine yakışmamıştır. Ülkemizin meşru ve dünya çapında muteber bir insani yardım vakfına, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kuruluşlarının kimi yerde beraber çalıştığı bir insani yardım vakfına “Türk terör grubu” yaftası yapıştırılıyor, ama hükümetimiz hiç oralı olmuyor…
Zaten İsrail’le “normalleşme” anlaşması imzalanırken “Türkiye Mavi Marmara’da katliam yapan İsrail askerleri hakkındaki suçlamalardan vazgeçerken insani yardım vakfı İHH’nın İsrail’de terör listesinde kalması kabul edilemez; Türkiye bu sorunu çözmeden İsrail’le anlaşmamalı” uyarısına kulak veren de olmamıştı.
Çok acayip ve çok acı.
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Türkiye Suriye’de İslami Direniş Örgütleriyle Ortak Hareket Etmelidir
- 17 Yıldır Tek Başına Yaşıyor
- Erdoğan'a 'Diktatör' Diyen Avrupa'ya Erdoğan da 'Faşist' ve 'Nazi' Der!
- Direnişçiler Hama Merkezinin 3 Km Yakınına Ulaştı
- ABD, Son Bir Haftada 400’den Fazla Sivili Katletti
- Londra Saldırganının Profili Batı’yı Memnun Etmedi
- Musul’da Hedef IŞİD Deniyor Ama Enkazdan Sivillerin Cesetleri Çıkarılıyor!
- AID Sünnet Organizasyonu İçin Çad’da
- Darbeci Akın Öztürk FETÖ’cüler Nezdinde ‘Büyük Patron’muş
- Suriye’de Bir Yiğit Daha Toprağa Düştü: Alkan Koçal
- "İsrail'in Kararı Lübnan'a Savaş İlanıyla Aynı Anlamda"
- Muhalefet Sözcüsü Vail İlvan: “Rusya'nın İki Yüzü Var”
- AID Sünnet Organizasyonu İçin Çad’da
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’
- Direnişçiler Hama Merkezinin 3 Km Yakınına Ulaştı
- Hüsnü Mübarek Hakkında Yeniden Soruşturma Açılacak
- Darbeci Akın Öztürk FETÖ’cüler Nezdinde ‘Büyük Patron’muş
- 17 Yıldır Tek Başına Yaşıyor
- Kırk Taklanın Ödülü
- PKK/PYD: Afrin'de Türkiye'nin Vurduğu Bölgeye Rus Askeri Konuşlandı
- Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'dan Sonra İdam Gelirse Onaylarım
- AB Komisyonundan Türkiye’ye Nota
- ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim