Siyonistlere Karşı Namusunu Korudu Diye 16 Yıl Hapis Cezası Aldı

»Ana Sayfa»Filistin
26.12.2016 08:38
Siyonistlere Karşı Namusunu Korudu Diye 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
​​​​​​​Başörtüsüne el uzatan Siyonist işgalcileri bıçaklayan 19 yaşındaki Şuruk Deviyyat 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz sene başörtüsünü çıkarmaya çalışan Siyonist işgalcileri bıçaklayan Filistinli kıza 16 yıl hapis cezası verildi.

Görgü şahitlerinin ifadesine göre geçtiğimiz sene Ekim ayında yaşanan olayda 19 yaşındaki Şuruk Deviyyat caddede yürürken Yahudi yerleşimciler önünü kesip örtüsünü çıkarmaya çalıştılar. Yerleşimcilere direnen genç kız onlarla boğuşmaya başladı. Ellerinden kurtulamayınca çıkardığı bıçakla Siyonistlere saldırdı. 

19 yaşındaki Şuruk Deviyyat’ın başörtüsüne el uzatanlara direnmesi sonucu iki Siyonist işgalci yaralanmıştı.

Kaynak: Milli Gazete

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